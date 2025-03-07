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日本隊9比0完封荷蘭　井端監督仍點出「待克服」課題

記者游郁香／綜合報導

日本武士隊6日在大阪京瓷巨蛋迎戰荷蘭隊，最終戰9比0完勝，交流賽2戰全勝收場。此役日本投手群展現宰制力，前8局僅讓荷蘭擊出1支安打，並在第5局狂攻7分奠定勝基。儘管表現近乎完美，監督井端弘和仍點出球隊待克服的課題。

從比數來看，這是一場「壓倒性」的勝利，但井端監督強調球隊需要更快適應對手投手頻繁輪替的比賽模式。他指出，「在國際賽，對手投手更換得很快，這是我們需要克服的課題。」本場比賽，日本隊雖然前4局都有跑者上壘，卻因為荷蘭隊不斷更換投手，讓打者的適應節奏受到影響，直到第5局才突破封鎖。

WBC賽制限制投手用球數，各隊往往在短局數內頻繁更換投手，這讓打者難以透過多次對戰來熟悉投球模式。

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▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

井端監督在開賽前曾表示，他希望找到更多具備長打能力的球員，因為長打是比賽得分的重要關鍵。然而，日本隊的首分卻是在無安打情況下攻下，展現了靈活的戰術執行力。

第5局，森敬斗（DeNA）獲得四壞球保送後，隨即透過積極跑壘擾亂對手節奏，成功盜上二壘。接著，太田椋（歐力士）在8球糾纏後擊出滾地球，幫助森推進至三壘。最後，佐藤輝明（阪神）透過右外野高飛犧牲打送回首分，並在對方外野手接球失誤的情況下，開啟了7分大局。

這種「擾亂對手、防守失誤換取進攻契機」的打法，是日本棒球的傳統特色，也讓球隊即使在長打有限的情況下，仍能製造得分機會。井端監督特別肯定太田的表現，「他的打擊內容相當扎實，這類型的球員越多，我們的比賽變化就越豐富。」

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

2026年WBC開幕戰將於明年3月6日舉行，井端監督在賽後明確表示球隊目標，「前回我們奪冠，這次當然也要全力爭取連霸。還有一年時間，我相信球隊仍有進步空間。」對於即將展開的球季，他強調，「所有球員都有機會入選國家隊，我們期待更多優秀球員能夠脫穎而出。」

關鍵字： WBC經典賽日本隊

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