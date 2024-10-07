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台灣史上第3人！　俞俊安「加賽致勝」奪PGA美巡賽冠軍

▲▼俞俊安首輪賽事同樣抓下2鳥、1老鷹，不過有6柏忌，目前以高於標準桿2桿的73桿，並列第49位。（圖／達志影像／美聯社）

▲俞俊安。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣旅美高球好手俞俊安今(7)日在PGA桑德森農場錦標賽最後一回合以67桿繳卡，並在延長加賽以1桿之差擊敗美國強敵霍斯勒(Beau Hossler)，收穫個人美巡賽首冠，加入1987年陳志忠及2019年潘政琮的行列，成為史上第3位在PGA美巡賽稱王的台灣選手。

俞俊安本季有5場比賽打進前10名，他本周出戰 PGA桑德森農場錦標賽，前3回合都繳出66桿，僅落後領先的米歇爾(Keith Mitchell)2桿，暫居第3。他昨日受訪時表示，對自己的策略很滿意，推桿狀態非常好，「我還能推得很好，保持這種心態，希望明天能做得更好。」

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俞俊安今日迎來最後一回合，前9洞抓下3鳥、吞1柏忌，落後給抓下4鳥的霍斯勒4桿，還好他在第11和第15洞也獵下小鳥，在第18洞再抓關鍵小鳥，以67桿繳卡，與霍斯勒、米歇爾並列第1。

▲▼俞俊安首輪賽事同樣抓下2鳥、1老鷹，不過有6柏忌，目前以高於標準桿2桿的73桿，並列第49位。（圖／達志影像／美聯社）

▲俞俊安。（圖／達志影像／美聯社）

米歇爾因吞下柏忌率先退出領先行列，霍斯勒和俞俊安以總桿265桿並列第1，兩人在延長加賽爭冠。延長賽在第18洞進行，俞俊安先開球，第2桿打上果嶺，最後的推桿也穩定發揮，順利抓下小鳥，最終以1桿之差贏得生涯首座美巡賽冠軍，他開心振臂慶祝。

俞俊安是台灣史上第3位在PGA美巡賽奪冠的球員，前兩位分別是1987年在洛杉磯公開賽稱王的陳志忠，以及2019年在傳承盃邀請賽拿下冠軍的潘政琮。

關鍵字： 高球PGA俞俊安

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