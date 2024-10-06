勇士欣賞布朗尼「技術特點」　美媒：沒選他是出於對詹皇的尊重

▲湖人詹姆斯與兒子布朗尼。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人在今年選秀會以次輪第55順位選進「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)，實現詹姆斯(LeBron James)在NBA聯手愛子的終極夢想，《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)披露，原本握有第52順位選秀權的勇士，也將布朗尼納入選秀名單上，但出於對詹皇的尊重，最終選擇跳過「大皇子」。

詹姆斯父子明(7)日有望在對太陽的熱身賽中聯手，詹皇首場熱身賽並未上陣，僅在場邊觀看布朗尼出戰灰狼，布朗尼整場6投僅1中拿2分，但搧了3記火鍋，包括賞給亞歷山大-沃克(Nickeil Alexander-Walker)一記追魂鍋，頗有乃父的之風。

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布朗尼今(6)日受訪時表示，父子倆賽後進行交流，「我們談了一些事情。我不便詳細說明，但(談話內容)有關於支持我，要我繼續努力。」

▲湖人布朗尼。（圖／路透）

《ESPN》資深記者謝爾本近日披露，上季中曾追求詹姆斯的勇士，今年選秀時也將布朗尼納入選秀名單，他們握有第52號籤，比湖人的第55號籤還早了3個順位，灣區很喜歡布朗尼的「技術特點」，不過最終總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)為了尊重詹皇本人的意願，放棄了布朗尼，選進7呎長人波斯特(Quinten Post)。

《NBC體育》灣區站直言，看來勇士在2024年選秀會上給了他們的南加州「鄰居」湖人一個大人情，讓詹姆斯能與布朗尼一起改寫NBA歷史，成為聯盟首對同場拚戰的父子檔。

洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)日前曾表示，「這對LeBron來說意味著全世界。我的意思是，從來沒有人有機會和自己的兒子一起打球，這是一種不同層次的喜悅和感激。」

▲湖人布朗尼。（圖／路透）