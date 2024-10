季後賽初登板遭教士3局KO　山本由伸：好好反省

▲山本由伸。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

國家聯盟分區系列賽首戰今天(6日)火熱開打,洛杉磯道奇主場交手聖地牙哥教士的比賽中,由山本由伸擔任先發打頭陣;儘管山本由伸主投3局就被敲出5支安打責失5分,但球隊最終仍靠著大谷翔平三分砲為首的強大火力,以7比5收下比賽,贏得系列賽首場勝利。

Yoshinobu Yamamoto in his postseason debut:



3 IP, 5 H, 5 ER, 2 BB, 1 SO, 60 P pic.twitter.com/FUs94OHgB6 [廣告]請繼續往下閱讀... October 6, 2024

1局上半,道奇先發山本由伸面臨失分危機,無人出局一三壘有人時先是被普洛法(Jurickson Profar)敲出滾地球丟了1分,隨後馬查多(Manny Machado)大棒一揮,轟出一發398英尺的大號2分砲,教士首局打完取得3比0領先,而山本由伸耗費28球。

Manny Machado goes DEEP and the Padres have a 3-0 lead! pic.twitter.com/Q1Vy8dbO0j — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 6, 2024

2局下半道奇打線發動反擊,這次是由大谷翔平跳出來當英雄,他在壘上有兩名跑者且全場高喊「MVP」的情況下,轟出一支372英尺的三分砲,助隊將比分扳平至3比3。

無奈好景不常,山本由伸在3局上半又丟分,柏加茲(Xander Bogaerts)擊出2分打點二壘長打,教士要回領先;山本投完3局也退場,此役被敲5安,包括1轟,另有1三振、2保送,失掉5分皆為責失。

Thank you, Xander Bogaerts



CLUTCH



pic.twitter.com/IZG9x2sMUU — Padres Nation (@NationPadres) October 6, 2024

山本由伸退場後,道奇後續5任牛棚皆未失分,終場道奇就以7比5收下比賽,贏得系列賽首場勝利。

比賽結束後,山本由伸接受媒體訪問,首先被問到「回顧這場投球表現吧」,山本說,「我讓首名打者上壘了,之後又因為四壞球讓跑者上壘,結果被打了全壘打,當然被打全壘打很不好,但在那之前,四壞球讓人上壘這些基本的投球沒有做好同樣很糟。」

「今天是右肩受傷復出後的第五場比賽,身體狀況和耐力如何?」,山本表示,「身體狀況非常好,體能方面沒有問題,我覺得耐力也完全恢復了,投球量已經恢復到受傷前的水準。」

Yoshinobu Yamamoto (3 IP, 5 H, 5 ER, 2 BB, 1 Ks) spoke about his outing against the Padres. pic.twitter.com/Ic3N6Mp7Dx — SportsNet LA (@SportsNetLA) October 6, 2024

「首次參加季後賽,氣氛和緊張感如何?」,山本答道,「真的聽到了非常熱烈的應援,我想將這些轉化為好的結果,但個人來說並不如意,不過,應援的力量的確推動了我。」

「這次的登板令人遺憾,如果是第五戰登板,如何利用這次經驗?」,山本回應,「今天多虧了隊友,我們才能贏,所以我要好好反省,盡量將經驗轉化為正面能量,專注於下一場比賽,並認真準備。」

「你參加過日本大賽和WBC等短期決戰,這次有什麼不同?」,山本說, 「與這些相比,感受到不同的氣氛,在非常棒的氛圍中站上投手丘,我會繼續努力,爭取下次有更好的表現。」

最後山本由伸也被問及大谷翔平在比賽後對你說了「贏了真好」,的感受如何呢?對此山本則是表示,「不僅是大谷,其他隊友也都給我打氣,我非常感謝他們。」