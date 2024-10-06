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季後賽初登板遭教士3局KO　山本由伸：好好反省

▲山本由伸。（圖／路透）

▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

國家聯盟分區系列賽首戰今天（6日）火熱開打，洛杉磯道奇主場交手聖地牙哥教士的比賽中，由山本由伸擔任先發打頭陣；儘管山本由伸主投3局就被敲出5支安打責失5分，但球隊最終仍靠著大谷翔平三分砲為首的強大火力，以7比5收下比賽，贏得系列賽首場勝利。

1局上半，道奇先發山本由伸面臨失分危機，無人出局一三壘有人時先是被普洛法（Jurickson Profar）敲出滾地球丟了1分，隨後馬查多（Manny Machado）大棒一揮，轟出一發398英尺的大號2分砲，教士首局打完取得3比0領先，而山本由伸耗費28球。

2局下半道奇打線發動反擊，這次是由大谷翔平跳出來當英雄，他在壘上有兩名跑者且全場高喊「MVP」的情況下，轟出一支372英尺的三分砲，助隊將比分扳平至3比3。

無奈好景不常，山本由伸在3局上半又丟分，柏加茲（Xander Bogaerts）擊出2分打點二壘長打，教士要回領先；山本投完3局也退場，此役被敲5安，包括1轟，另有1三振、2保送，失掉5分皆為責失。

山本由伸退場後，道奇後續5任牛棚皆未失分，終場道奇就以7比5收下比賽，贏得系列賽首場勝利。

比賽結束後，山本由伸接受媒體訪問，首先被問到「回顧這場投球表現吧」，山本說，「我讓首名打者上壘了，之後又因為四壞球讓跑者上壘，結果被打了全壘打，當然被打全壘打很不好，但在那之前，四壞球讓人上壘這些基本的投球沒有做好同樣很糟。」

「今天是右肩受傷復出後的第五場比賽，身體狀況和耐力如何？」，山本表示，「身體狀況非常好，體能方面沒有問題，我覺得耐力也完全恢復了，投球量已經恢復到受傷前的水準。」

「首次參加季後賽，氣氛和緊張感如何？」，山本答道，「真的聽到了非常熱烈的應援，我想將這些轉化為好的結果，但個人來說並不如意，不過，應援的力量的確推動了我。」

「這次的登板令人遺憾，如果是第五戰登板，如何利用這次經驗？」，山本回應，「今天多虧了隊友，我們才能贏，所以我要好好反省，盡量將經驗轉化為正面能量，專注於下一場比賽，並認真準備。」

「你參加過日本大賽和WBC等短期決戰，這次有什麼不同？」，山本說， 「與這些相比，感受到不同的氣氛，在非常棒的氛圍中站上投手丘，我會繼續努力，爭取下次有更好的表現。」

最後山本由伸也被問及大谷翔平在比賽後對你說了「贏了真好」，的感受如何呢？對此山本則是表示，「不僅是大谷，其他隊友也都給我打氣，我非常感謝他們。」

關鍵字： 洛杉磯道奇聖地牙哥教士山本由伸

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