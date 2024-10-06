大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟國聯分區系列賽，洛杉磯道奇隊今（台灣時間6日）主場迎戰聖地牙哥教士。大谷翔平生涯首次參加季後賽，單場雙安，其中首安就是全壘打，幫助道奇扳平戰局。道奇終場7比5逆轉，系列賽率先開紅盤。

道奇此戰原定弗拉赫提（Jack Flaherty）先發，但考量到讓他多休一天，改由日本投手山本由伸應戰。教士隊則推出席斯（Dylan Cease）先發。

山本由伸首戰就面臨失分危機，無人出局一三壘有人情況下，因滾地球先讓對手攻下1分，隨後被馬查多（Manny Machado）擊出2分砲。首局就用28球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平迎來旅美7年來首場季後賽，今天同樣先發1棒指定打擊，首打席擊出左外野飛球遭接殺，2局下跳出來當英雄，在全場高喊「MVP」的狀況下，他一棒把球扛出右外野大牆。

大谷翔平開轟後，霸氣甩棒，興奮怒吼繞壘，這一轟，也幫道奇扳平戰局。這一球擊球初速達111.8英里（約179.9公里），飛行距離372英尺（約113.4公尺）。

根據日媒報導，大谷翔平是第7位在季後賽中擊出全壘打的日本球員，也是日籍選手在季後賽擊出的第17支全壘打。

不過山本由伸在3局上又丟分，柏加茲（Xander Bogaerts）擊出2分打點二壘長打，教士要回領先。山本投完3局也退場，此役被敲5安，包括1轟，另有1三振、2保送，失掉5分皆為責失。

第4局，大谷再次貢獻一支安打，為球隊創造滿壘機會。隨後，赫南德茲（Teoscar Hernández ）抓住時機，擊出關鍵的兩分打點安打，幫助球隊反超比分。

大谷接連2打席吞K，此戰5打數2安打，包括1轟，貢獻3分打點，是道奇取勝一大關鍵。

山本由伸退場後，雷瑟（Ryan Brasier）後援1.2局僅挨1安，及時為球隊踩住煞車，維西亞（Alex Vesia）、菲利浦斯（Evan Phillips）以及科佩奇（Michael Kopech）合力守成。

9局上，崔南（Blake Treinen）登板小遇亂流，2出局後被敲安打，又投出保送，隨後面對教士強打馬查多，順利送出再見三振，驚險守住勝利。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）