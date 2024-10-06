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專訪2／潘政琮　「一群人的成功」勝過一個人的成功

▲▼潘政琮專訪，專用照片。（圖／潘政琮提供）

▲問潘政琮，什麼是成功的定義？在這場漫長的高爾夫人生賽局中，小潘優雅地從昔日的受益者蛻變為今日的貢獻者，更多地將手心向下，深刻展現著「一群人的成功」，勝於一個人的輝煌。（圖／潘政琮提供）

記者潘姿吟／採訪報導

許多台灣小選手初到美國時，面臨的不僅是語言和文化的差異，更是生活和學業的全新挑戰。潘政琮分享觀察，「在台灣，選手往往沒有明確的生活規劃，每天8小時都在球場上度過。但當他們進入美國的學校體系，就會發現，生活除了打球，還有許多其他重要的事情需要兼顧，他們得開始學習規劃自己的時間、制定學業和比賽的優先順序。」美國教育系統與台灣形成鮮明對比。

從美國求學經驗　看全面能力的培養

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小潘提到在美國求學時期的經驗，校方會在學期初就公布課綱和考試日程，以方便學生可以自己提前安排學習與比賽。這種讓學生運動員學會時間管理和生活規劃的做法，在台灣的學生運動員培養過程中，較為罕見。

說到這裡，小潘進一步闡述，美國教育系統也考驗著學生適應能力與獨立性，「像是美國學校通常在下午2點就結束課程，之後的時間由學生自主安排。我主要用來練球，特別是在大學時期，行程更是緊湊。」

▲▼潘政琮專訪，專用照片。（圖／潘政琮提供）

▲潘政琮受訪時提到，運動員除了卓越的運動表現，還需要全面的能力養成。而這，正是教育在運動員成長過程中扮演的重要角色。（圖／記者潘姿吟攝）

在這樣的環境中，小潘必須在比賽、練球和學業間尋求平衡。他常在飛機上趕作業，或比賽結束後立即參加考試。這些經歷，培養了他的時間管理能力事務優先順序的判斷力。

所以，他想強調的是，運動員除了透過教育獲得知識，更重要的是培養學習力、判斷力和思考力。

小潘以自身為例，身為一個小型團隊的核心，時常需要在經紀人、贊助商等多方利益中做出關鍵決策。他坦言：「最後的決定權都會回歸到我身上。」這樣的核心角色，必須具備明確的決斷力，以制定最有利於職業生涯的規劃。

學生運動員的蛻變　從無計劃到自律規劃

然而，適應美國生活並非易事。這些學生運動員通常需要至少1年的時間，才能在學業上感到自在，而在此之前，必須很拚才行。有趣的是，他發現當練球時間被壓縮時，反而更認真、更專注。

此外，小潘直指台灣常見的「長時間不間斷」的訓練方式並不高效，相反，適度休息和合理的時間分配才是關鍵，「一個人的專注力頂多30～40分鐘，之後就需要休息。你跟我說8個小時都很專注的在練球，這是自欺欺人！就算是老虎伍茲（Tiger Woods）或是麥可·喬丹（Michael Jordan），也不一定能做到。所以，休息和時間分配非常重要。」

▲▼潘政琮專訪，專用照片。（圖／潘政琮提供）

▲潘政琮對青少年運動員教育的教育關注，早在2014年大學時期便開始，當時他返台分享旅美經驗給台灣青少年選手。圖為2016年演講活動。（圖／潘政琮提供）

小潘深刻體會到美國的訓練理念與台灣傳統觀念的巨大差異。他認識到，美國的教育制度和生活文化，為學生運動員的全面發展提供了新的可能性。這種認知上的衝擊，激發了小潘希望改變台灣年輕運動員觀念的強烈願望，特別是在他們年輕時期，觀念還容易改變的階段，「18歲以後，已經形成的觀念就變得非常難以改變。」

因此，他致力於在關鍵的成長期，為台灣的年輕運動員提供新的視角和機會，希望能夠及早培養他們的全面發展能力。

為台灣青少年走向世界高壇鋪路

回顧自己的成長歷程。小潘的眼神變得深邃：「我曾經是手心向上的那一個。」他坦誠地說，「但隨著時間的推移，特別是在美國的經歷，讓我意識到接受幫助的同時，也要學會回饋。」

小潘對青少年運動員教育的深思熟慮和前瞻性思考，早在2014年他還在大學期間就開始萌芽。那時，他利用假期返台分享旅美經驗給台灣青少年選手。2015年轉職業後，即便面臨忙碌的巡迴賽行程，他仍年年抽空舉辦分享會和菁英訓練營，為台灣青少年走向世界高壇鋪路。

▲▼潘政琮專訪，專用照片。（圖／潘政琮提供）

▲潘政琮年年舉辦分享會和菁英訓練營，並青少年種子培訓計劃至今已邁入第10年。（圖／潘政琮提供）

2019年，小潘開始獨立冠名贊助美國青少年高爾夫協會（AJGA）賽事，每年取得12張外卡邀請台灣選手參加。2020年，隨著「潘政琮基金會」正式成立，他將贊助擴大到每年兩場AJGA賽事，不僅提供外卡，還補助取得資格的台灣選手旅費，並為進入NCAA的選手提供大學獎學金。

青少年種子培訓計劃至今已邁入第10年。參加過賽事的盧昕妤、林銓泰、陳季群等，都獲得了美國大學全額獎學金，成為NCAA選手。

迄今為止，潘政琮已投入超過新台幣2,000萬元，成果斐然：超過70%參與活動的選手、取得了美國大學獎學金進入NCAA體系。未來也將可能是代表台灣參加亞奧運賽事的潛力選手。其中，深受潘政琮影響的俞俊安（曾是仁川亞運團體金牌隊友），去年已正式晉級美巡賽，與潘政琮並肩作戰。

今年（2024年），「潘政琮基金會」迎來一個重要的里程碑，獲得美國青少年高爾夫協會（AJGA）的3年獨家授權，首次在台灣舉辦AJGA國際系列賽（AJGA International Pathway Series）。這項創舉、每年將舉辦3場比賽，提供8張當年與隔年的AJGA全卡。

▲▼潘政琮專訪，專用照片。（圖／潘政琮提供）

▲▼潘政琮深刻體會到美國的訓練理念與台灣傳統觀念的巨大差異，自2014年以來，持續透過不同方式，為台灣青少年走向世界高壇鋪路。（圖／潘政琮提供）▲▼潘政琮專訪，專用照片。（圖／潘政琮提供）

從手心向上到手心向下　重塑成功的定義

系列賽為台灣和亞洲的青少年高爾夫選手，開闢了一條前所未有的道路，以更經濟、更高效的參賽途徑，獲得參加AJGA美國本土賽事的資格，更大幅提升了這些年輕選手被美國大學教練發掘的機會。無疑為這些懷揣夢想的選手們鋪平了通往未來職業發展的康莊大道。

什麼是成功的定義？對小潘而言，已然超越了個人的榮耀與成就。在這場漫長的高爾夫人生賽局中，他優雅地從昔日的受益者蛻變為今日的貢獻者，更多地將手心向下，深刻展現著「一群人的成功」，勝於一個人的輝煌。

▲▼潘政琮專訪，專用照片。（圖／潘政琮提供）

▲潘政琮積極從分享、演講、培訓、辦比賽、提供獎學金等，持續為台灣青少年選手開路，從昔日的受益者蛻變為今日的貢獻者。（圖／潘政琮提供）

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