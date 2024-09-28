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吳少璿奧運後不遠離輕艇　目標明確：讓更多人認識這項運動

▲輕艇國手吳少璿接受《東森新媒體ETtoday》專訪，談論首次奧運心情以及後續規劃。

記者林緯平／採訪報導

何謂頂尖的運動員？是打破無數紀錄、贏得眾多獎牌，還是賺取豐厚的收入？對26歲的台灣輕艇選手吳少璿來說，這些都是他努力追尋的目標。然而，目前他最想做的事情，是讓更多台灣人了解輕艇運動。他坦言：「我已經過了被鼓勵的階段，現在我想要站在鼓勵人的角度！」

從2022年杭州亞運拿下銅牌、2023年亞錦賽取得巴黎奧運參賽資格，到2024年8月正式站上五環殿堂，吳少璿成為首位踏上奧運的台灣男子輕艇激流選手。自許「輕艇激流教科書」的他，每一步都代表著台灣輕艇運動的發展足跡，吳少璿說：「當選手發展到一個成熟階段，首先比的是心態，再來是對於比賽的細膩度，以及比賽經驗。」

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▲▼輕艇選手吳少璿。（圖／記者林挺弘攝）

▲吳少璿為首位踏上奧運殿堂的台灣男子輕艇激流選手。（圖／記者林挺弘攝）

輕艇激流項目前在台灣的訓練場地，都是在天然河川中，用人工堆石來製造水流變化，相較於國外精準控制障礙物設置在哪、水流怎麼走，這些從小細節累積出來的差異，造就出國際賽場上的成績排名。

「最激動的時候，是確定拿到奧運資格後，至於後續從備賽到站上奧運舞台，我都是抱持興奮心情，想看看自己跟國外頂尖選手的差別。」陽光男孩吳少璿瞇起眼笑著說。對於這次奧運輕艇激流止步預賽，吳少璿沒有太多的失落情緒，反而感謝這次的機會，讓他視野變得更廣，也期許自己能藉由奧運的關注度，推廣輕艇運動。

巴黎奧運前，吳少璿花了快半年時間，在國外進行高壓訓練。奧運過後，他進入休賽恢復期，這段期間，沒有遠離輕艇運動。目前，他正在積極備戰，準備10月底出賽全民運動會輕艇水球項目。

▲▼輕艇選手吳少璿。（圖／記者林挺弘攝）

▲雖本屆奧運是出戰「輕艇激流」，但吳少璿目前正備戰10月底展開的全民運輕艇水球項目（圖／記者林挺弘攝）

輕艇水球與輕艇激流兩者之間有著顯著區別，輕艇水球是一項5人團隊對抗競賽，而輕艇激流則是一種個人運動。吳少璿解釋：「簡單來說，輕艇水球就像是水上的籃球。」不同的是，選手在場上的移動和控球，全依賴手中的船槳。

採訪時，吳少璿所屬的台中代表隊正在與其他縣市隊伍進行交流賽。

現場吆喝聲此起彼落、水花四濺，採訪團隊立即被泳池中的高強度輕艇水球競技所吸引。可惜的是，輕艇水球不像籃球、羽毛球、棒球等，一般民眾在公園或河堤邊隨處可見，「接觸難度高」是輕艇運動在台灣發展的困境。

▲▼輕艇選手吳少璿。（圖／記者林挺弘攝）

▲吳少璿期待透過自身力量，努力讓輕艇運動更普及化。（圖／記者林挺弘攝）

輕艇運動要怎麼推廣，吳少璿認為首要任務是「應該是讓大家認識輕艇，並給他們實際體驗的機會。」他接著分享許多人在划過輕艇後，都覺得這項運動非常有趣，他坦言一開始接觸也是一樣，只是從興趣變訓練，心態和身分轉換過後，吳少璿忍不住自嘲：「會有趣嗎？」

吳少璿回想起過去，「以前的訓練很苦、環境很差，現在當然有越來越好，台灣其實越來越重視體育，但還可以更好。我想透過自身目前比較多人在關注的時候，多為輕艇發聲，不單單只是輕艇激流，要讓整個輕艇運動都好起來。 」

▲▼巴黎奧運中華隊輕艇選手吳少璿(中)、張筑涵(左一)返台。（圖／記者李毓康攝）

▲吳少璿(中)陽光帥氣的外貌，在奧運期間吸引大票粉絲。（圖／記者李毓康攝）

對「輕艇激流教科書」而言，輕艇運動已經從小時候接觸時的單純「樂趣」，昇華為經長時間訓練後的「責任」。目前吳少璿已被選進下一屆亞運培訓的計畫名單中，他將用更強壯的心態，擴大展開輕艇領域！

關鍵字： 吳少璿輕艇激流巴黎奧運輕艇水球咒術迴戰動漫

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