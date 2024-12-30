日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容　日媒關注一軍剩4名額

▲古林睿煬 。（圖／啟程國際運動行銷）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊以75勝60敗8和的+15勝差排名第二，時隔2018年後6年再度進入A級。日媒《Full Count》報導，為了瞄準2016年以來的冠軍，球隊正穩步推進戰力補強。成功獲得從中日龍宣告FA的福谷浩司投手。目前一軍登錄選手為「66」人，剩餘「4」個名額備受關注。

本季鍵谷陽平投手、加藤豪將內野手宣布退役。史蒂文森（Andrew Stevenson）外野手成為自由球員，投手黑木優太、安西叶翔、宮內春輝、北浦竜次，以及內野手福田光輝、外野手江越大賀則被宣告戰力外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋將方面，投手費爾哈根（Drew VerHagen）、薩巴拉（Aneurys Zabala）、來自台灣的投手孫易磊、馬丁尼茲（Ariel Martinez）、雷耶斯（Franmil Reyes）外野手等5人續約。加上新加入的台灣聯盟MVP右投古林睿煬，共組成6人陣容。

在現役選秀中從軟銀補強吉田賢吾捕手。鈴木健矢投手轉戰廣島、田中瑛斗投手轉戰巨人。選秀會上以一軍身份指名柴田獅子投手等5名投手。野手只有第5輪指名的山縣秀內野手，育成選手則指名2名投手。