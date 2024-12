河村勇輝11分鐘拿10分3助攻　雷霆一哥狂讚：技術高超

記者游郁香/綜合報導

172公分的日本「第一控」河村勇輝今(30)日打出個人NBA代表作,替補上場11分鐘就攻下10分、3助攻和3籃板,NBA生涯首度得分上雙,可惜他所屬的灰熊終場以106比130慘敗給西區龍頭雷霆,不過奧克拉荷馬一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)賽後給河村勇輝極高的評價。

"Really good basketball player... if you have feel, you can play. No matter what."



SGA with much respect for Grizzlies guard Yuki Kawamura ???? pic.twitter.com/T5qGJEoI9u