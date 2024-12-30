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河村勇輝11分鐘拿10分3助攻　雷霆一哥狂讚：技術高超

記者游郁香／綜合報導

172公分的日本「第一控」河村勇輝今(30)日打出個人NBA代表作，替補上場11分鐘就攻下10分、3助攻和3籃板，NBA生涯首度得分上雙，可惜他所屬的灰熊終場以106比130慘敗給西區龍頭雷霆，不過奧克拉荷馬一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)賽後給河村勇輝極高的評價。

23歲的河村勇輝今年9月與灰熊簽下「Exhibit 10」合約，憑藉5場熱身賽場均上場15.1分鐘，能得3.4分、4.2助攻，三分球16投4中的表現，獲得了雙向合約。在G聯盟與NBA之間來來回回的他，今日在灰熊第4節以77比106大幅落後給雷霆時上陣。

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▲▼日本第一控河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第一控河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

河村勇輝一上場就大秀「背後妙傳」助攻，並在剩餘9分07秒時跳投拿下2分，他還成功命中2顆三分球，他今日上場11分鐘01秒，創下個人在NBA最長的上場時間，他以5投4中砍下10分、3助攻和3籃板， NBA生涯首度得分上雙。

儘管是在比賽早已失去懸念時上場，河村勇輝仍把握機會表現，此役飆出35分的雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大，賽後大讚河村是一位非常出色的籃球員，只要感覺來了，就能上場比賽，「在短時間內拿下10分、3籃板，他的技術高超，即使個頭小，也證明了自己可以打球。」

▲▼日本第一控河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第一控河村勇輝（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰熊河村勇輝雷霆吉爾吉斯-亞歷山大

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