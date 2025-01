NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

Jaden Ivey left game in stretcher after apparent leg injury. Hope he's ok ???? pic.twitter.com/tBiVOScskm — Bleacher Report (@BleacherReport) January 2, 2025

本季戰績好不容易有起色的活塞,今(1)日迎戰魔術一役又出現噩耗,當家主控艾維(Jaden Ivey)第4節開局與安東尼(Cole Anthony)爭搶球權時,被意外滑倒的安東尼從側面猛烈撞擊左腿,他當場倒地不起,隊醫急忙用毛巾遮擋觀眾的視線,最後他被擔架抬出場,隊友湯普森(Ausar Thompson)難過地不斷用毛巾拭淚。

Jaden Ivey was carried out on a stretcher during the fourth quarter of the Pistons-Magic game after a collision with Cole Anthony. pic.twitter.com/r2uPX4ibLI — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 2, 2025

上季曾28連敗,創下NBA史上最難堪紀錄的活塞,本季表現大有起色,目前以15勝18敗暫居東區第9,若能維持下去,他們有望取得附加賽資格。但底特律主場今日發生了一起悲劇,本季場均能砍17.4分、4.2籃板和4助攻,三分命中率近4成的22歲的主控艾維,在比賽第4節遭逢嚴重傷勢。

比賽還剩下10分鐘07秒,活塞以84比79領先,艾維和魔術後衛安東尼搶球,安東尼意外滑倒,失去重心之下,整個人往艾維的左腿撞過去,艾維隨即痛苦地抓著左小腿倒地哀號,隊醫衝上場用毛巾遮擋觀眾的視線,兩隊的球員也圍成一圈擋住他。

Ausar Thompson in tears after seeing his Jaden Ivey get carried off. pic.twitter.com/EkxKb3QRe8 — ቶማስ ካሳሁን ????????✊???? (@TomasKassahun) January 2, 2025

意外導致艾維重傷的安東尼相當自責,表情充滿懊悔,比賽暫停了好一段時間,最終艾維被抬上擔架,並用毛巾蓋住受傷部位退場,看到這一幕,他的隊友湯普森難過地不斷用毛巾拭淚。

儘管活塞最終以105比96贏得勝利,但全隊心情沉重,艾維離場前以11投8中貢獻22分、4助攻和1籃板,外帶1抄截,這位2022年首輪第5順位新秀,在生涯第3季狀態火燙,是很被看好的後場新生代好手,但他左腿的傷勢恐不樂觀。