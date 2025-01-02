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NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

記者游郁香／綜合報導

本季戰績好不容易有起色的活塞，今(1)日迎戰魔術一役又出現噩耗，當家主控艾維(Jaden Ivey)第4節開局與安東尼(Cole Anthony)爭搶球權時，被意外滑倒的安東尼從側面猛烈撞擊左腿，他當場倒地不起，隊醫急忙用毛巾遮擋觀眾的視線，最後他被擔架抬出場，隊友湯普森(Ausar Thompson)難過地不斷用毛巾拭淚。

上季曾28連敗，創下NBA史上最難堪紀錄的活塞，本季表現大有起色，目前以15勝18敗暫居東區第9，若能維持下去，他們有望取得附加賽資格。但底特律主場今日發生了一起悲劇，本季場均能砍17.4分、4.2籃板和4助攻，三分命中率近4成的22歲的主控艾維，在比賽第4節遭逢嚴重傷勢。

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▲▼活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社，下同）

比賽還剩下10分鐘07秒，活塞以84比79領先，艾維和魔術後衛安東尼搶球，安東尼意外滑倒，失去重心之下，整個人往艾維的左腿撞過去，艾維隨即痛苦地抓著左小腿倒地哀號，隊醫衝上場用毛巾遮擋觀眾的視線，兩隊的球員也圍成一圈擋住他。

意外導致艾維重傷的安東尼相當自責，表情充滿懊悔，比賽暫停了好一段時間，最終艾維被抬上擔架，並用毛巾蓋住受傷部位退場，看到這一幕，他的隊友湯普森難過地不斷用毛巾拭淚。

儘管活塞最終以105比96贏得勝利，但全隊心情沉重，艾維離場前以11投8中貢獻22分、4助攻和1籃板，外帶1抄截，這位2022年首輪第5順位新秀，在生涯第3季狀態火燙，是很被看好的後場新生代好手，但他左腿的傷勢恐不樂觀。

▲▼活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA活塞魔術艾維安東尼

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