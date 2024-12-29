運動雲

>

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

▲▼日本火腿投手柿木蓮。（圖／記者楊舒帆攝）

▲日本火腿投手柿木蓮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊今年被宣布戰力外的24歲投手柿木蓮於28日宣布引退。他曾是大阪桐蔭高校的王牌投手，帶領球隊完成甲子園春夏連霸，但進軍職棒後僅在一軍留下4場出賽，被戰力外後雖然獲得台灣等10球團邀約仍決定引退。

柿木蓮與橫川凱（巨人）、根尾昂（中日）、藤原恭大（羅德）等人被稱為「最強世代」的右投選手。在沒有收到日本職棒球團邀約後，經過深思熟慮，決定展開人生的第二階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柿木為他的棒球生涯畫下句點。「雖然現在也很喜歡棒球，但我在二軍待了6年。目前的處境，我最清楚。」雖然在12支球團聯合測試會上完美封鎖兩名打者展現實力，但仍未收到職棒球團的邀約。這位昔日甲子園冠軍右投做出了決定。
2018年夏天，他率領大阪桐蔭打敗由吉田輝星（歐力士）領軍的金足農，完成春夏連霸。以最強世代王牌的身份進入職棒，但一軍出賽僅4場。第二年還因心理因素出現影響控球的「投球心魔症候群」。

2023年轉為育成選手，今年再度被宣布戰力外。雖然收到包括兼任教練在內的獨立聯盟、社會人球隊、台灣球團等約10支球隊邀約，但他表示：「用了兩年的職棒優質環境都無法重返一軍，如果去其他地方打一年後說『想回到職棒』，就等於否定了自己這兩年育成選手的努力。」這是他努力後得出的答案。

即使試著不去在意，但橫川、根尾、藤原的新聞還是映入眼簾。「只有焦急感。一直想把『大阪桐蔭的柿木』變成日本火腿的柿木。無法改變這點讓我非常不甘心。」雖然有人建議他留在棒球界，但他堅持自己的美學：「不能因為找不到工作而繼續打球，這樣半調子、過渡性質的棒球，對一起打球的人不尊重。」

結束與壓力不斷抗爭的職棒生涯，當他回到佐賀老家，受到父母溫暖迎接時，終於卸下肩上的重擔。雖然未來尚未決定，但他表示：「不留遺憾，選定一條路就要走到極致。」24歲的他，即將展開人生的第二段旅程。

關鍵字： 火腿隊退役甲子園冠軍右投選手柿木蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入陣容

富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入陣容

剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

大聯盟前投手「心臟病發」驟逝！享年37歲

大聯盟前投手「心臟病發」驟逝！享年37歲

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

勇士暴露深度問題！　柯爾談手感結冰新援施洛德：他還在訓練營

勇士暴露深度問題！　柯爾談手感結冰新援施洛德：他還在訓練營

大谷翔平宣布喜訊！妻子真美子懷孕　貼文3小時破百萬讚眾星祝福

大谷翔平宣布喜訊！妻子真美子懷孕　貼文3小時破百萬讚眾星祝福

林書豪鏖戰47分鐘助國王6連勝　賽後點出「最重要的事」

林書豪鏖戰47分鐘助國王6連勝　賽後點出「最重要的事」

漢姆被湖人撤換主因？　亞瑞納斯：不會講「詹姆斯語」

漢姆被湖人撤換主因？　亞瑞納斯：不會講「詹姆斯語」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

熱門新聞

快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入陣容

剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

大聯盟前投手「心臟病發」驟逝！享年37歲

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

2富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入

3剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊

4河村勇輝創旅美新高7顆三分　

5大聯盟前投手驟逝！享年37歲

最新新聞

1NBA三球員鬥毆懲處出爐！最重禁賽4場

2甲子園王牌投手24歲宣佈引退

3大谷翔平一年　網：大事件密度驚人

4巨人195公分左投曝冬盟最大收穫

5佐佐木朗希與道奇會面

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366