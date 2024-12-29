台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

▲日本火腿投手柿木蓮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊今年被宣布戰力外的24歲投手柿木蓮於28日宣布引退。他曾是大阪桐蔭高校的王牌投手，帶領球隊完成甲子園春夏連霸，但進軍職棒後僅在一軍留下4場出賽，被戰力外後雖然獲得台灣等10球團邀約仍決定引退。

柿木蓮與橫川凱（巨人）、根尾昂（中日）、藤原恭大（羅德）等人被稱為「最強世代」的右投選手。在沒有收到日本職棒球團邀約後，經過深思熟慮，決定展開人生的第二階段。

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柿木為他的棒球生涯畫下句點。「雖然現在也很喜歡棒球，但我在二軍待了6年。目前的處境，我最清楚。」雖然在12支球團聯合測試會上完美封鎖兩名打者展現實力，但仍未收到職棒球團的邀約。這位昔日甲子園冠軍右投做出了決定。

2018年夏天，他率領大阪桐蔭打敗由吉田輝星（歐力士）領軍的金足農，完成春夏連霸。以最強世代王牌的身份進入職棒，但一軍出賽僅4場。第二年還因心理因素出現影響控球的「投球心魔症候群」。

2023年轉為育成選手，今年再度被宣布戰力外。雖然收到包括兼任教練在內的獨立聯盟、社會人球隊、台灣球團等約10支球隊邀約，但他表示：「用了兩年的職棒優質環境都無法重返一軍，如果去其他地方打一年後說『想回到職棒』，就等於否定了自己這兩年育成選手的努力。」這是他努力後得出的答案。

即使試著不去在意，但橫川、根尾、藤原的新聞還是映入眼簾。「只有焦急感。一直想把『大阪桐蔭的柿木』變成日本火腿的柿木。無法改變這點讓我非常不甘心。」雖然有人建議他留在棒球界，但他堅持自己的美學：「不能因為找不到工作而繼續打球，這樣半調子、過渡性質的棒球，對一起打球的人不尊重。」

結束與壓力不斷抗爭的職棒生涯，當他回到佐賀老家，受到父母溫暖迎接時，終於卸下肩上的重擔。雖然未來尚未決定，但他表示：「不留遺憾，選定一條路就要走到極致。」24歲的他，即將展開人生的第二段旅程。