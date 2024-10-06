專訪1／潘政琮：「學生運動員」必須先是學生才是運動員

▲長年旅居美國的潘政琮，觀察到東西方在培養學生運動員方面的教育方式，已經有了顯著的差異。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／採訪報導

巴黎奧運落幕後，媒體爭相追逐運動明星，借勢吸引眼球；即便無法直接採訪本人，也不惜以側寫方式描繪選手風采。然而，在這場媒體狂歡中，我認為有個更值得探討的話題：在這個以成功為尊的時代，長期征戰賽場的頂尖運動員，如何在勝負之間保持心理平衡？我試著約訪潘政琮聊聊。有趣的是，面對媒體一向低調的「小潘」，爽快答應，甚至準備的訪綱都沒有過問。

長年旅居美國的潘政琮，難得回台灣一趟。他與另一半林盈君（Michelle）坐在我面前，侃侃而談。

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多年來在美國的求學過程和職業生涯，賦予了潘政琮一種跨文化的洞察力。這些經歷使他能以獨特的視角，理解家鄉台灣，尤其是對運動教育方面，他的觀察與思考，格外深刻。

就像是，台灣家長已開始意識到，讓孩子學運動的好處！

▲潘政琮在華盛頓大學就讀期間，奪得8座大學高爾夫冠軍；且在2020年東京奧運獲得男子高爾夫銅牌，成為台灣及亞洲首位奧運高爾夫男子獎牌得主。（圖／潘政琮提供）

學業與運動誰優先？ 小潘解讀學生運動員的真諦

談到「學生運動員」的定義，小潘以過來人的身份篤定地回答：「顧名思義，學生的身份是首要，其次才是運動員！」話語中，直接凸顯了他對於理解優先順序、權衡輕重緩急這些能力的重視。

這也是小潘的親身經驗。回顧了自己在美國的求學經歷，他說：「美國大學的規範非常嚴格，即使你是一名優秀的選手，如果連續兩個學期的學業成績不合格，就無法再參加比賽，甚至無法參加訓練。每一個學生運動員都必須在運動和學業之間找到平衡。」

從這一點來看，東西方在培養學生運動員方面的教育方式，已經有了顯著的差異。

Michelle補充說，「高爾夫球是所有運動項目中缺課時間最多的，一年比賽多達25天。因為要到處比賽，所以常常需要在旅館考試、在飛機上寫功課。近年來，有些學校對出席率的要求更加嚴格，甚至聽說有些學校規定只要缺課3次，就完全沒有補課的機會。」

▲潘政琮在15歲時隻身前往美國，一路努力到獲得華盛頓大學的全額獎學金，完成學業。（圖／潘政琮提供）

跨出舒適圈 突破語言障礙走向世界舞台

不過，小潘剛到美國的時候，英文並不好，「真的！只會講2個字，Yes跟No！不誇張。」問他，為什麼會這樣？「完全是台灣的教育，就不需要我多講。」他點到為止。

為了兼顧打球與升學，小潘先讀了1年語言學校。他回憶那段艱難的日子：「前面1～2個月，大部分時間都是老師在講話，然後，老師會一直Push我回答問題。很辛苦，有時候聽懂、有時候沒聽懂。我還記得有一次寫150個字的英文小作業，寫了3～4個小時。」因為他在追進度，所以自己逼得自己必須要進步很快。

人生地不熟又語言不通，我好奇問小潘：「既然知道會這麼苦，為什麼當時你還是決定跨出舒適圈？為什麼會覺得出國是唯一的機會？」

小潘深思片刻，然後回答：「因為我覺得，走出台灣真的很難！」

▲2014年仁川亞運，潘政琮在一天內奪得男子個人與團體賽兩面金牌，創台灣高爾夫歷史新高。(圖／中華奧會提供)▼潘政琮對於長榮集團已故創辦人張榮發先生的支持始終銘記在心，尤其堅持完成大學教育的叮嚀，如今他終於明白其中的深意。（圖／潘政琮提供）

貴人張榮發 成就小潘的美國夢與人生轉折

當年，15歲的潘政琮贏得亞運銀牌後，迎來了人生的轉捩點。美國IMG Academy提供獎學金，而長榮基金會則贊助他的美國高中學費。

「有時候這種機會是一次性的，如果沒有把握住，以後就不會再有了。」回憶起這段經歷，他解釋，「那時候我14、15歲，如果再晚一點的話，困難度會變得更高。因為去的時間愈晚，學習語言和適應環境的速度就會變慢，很容易就會適應不良。」

長榮集團已故創辦人張榮發先生在見到小潘時，第一個反應就是：「你必須要讀大學。」張榮發還告訴他：「除了專業以外，你必須要有生活的技能，要會思考、要能判斷。」這份支持成為小潘的後盾，讓他能到美國讀高中、參加比賽與訓練，最終獲得華盛頓大學的全額獎學金，完成學業。

▲潘政琮、林盈君夫妻攜手，為台灣高球創下歷史。（圖／潘政琮提供）