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妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

記者王真魚／綜合報導

大聯盟國聯分區系列賽開幕，洛杉磯道奇隊在主場對戰聖地牙哥教士隊。大谷翔平擔任先發指定打擊打第一棒，2局下半擊出3分砲一棒扳平，妻子真美子也現身球場觀戰。

道奇隊在0比3落後的第2局下半。大谷在第二個打席時打出季後賽的第一支全壘打。他在二出局一、二壘有人時，把球扛出右外野大牆，這一球擊球初速達111.8英里（約179.9公里），飛行距離372英尺（約113.4公尺）。道奇隊追平比分。

大谷翔平4局敲安延續攻勢，道奇攻佔滿壘，赫南德茲（Teoscar Hernández ）適時安打，帶回2分，以7比5超前。

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道奇大嫂團賽前更新官方社群「Dodgers Wives」。她們附上「第一戰，讓我們大聲為身穿藍色球衣的選手們加油！」的訊息，並發布約30人的大合照。

大谷的妻子真美子也笑容滿面地站在後排。評論區很快就有眼尖的日本球迷留言，「真美子也在」、「發現真美子」、「太太很漂亮！」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊聖地牙哥教士隊季後賽妻子真美子

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