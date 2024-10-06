道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇今天傳來壞消息，塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）因左腳拇指骨刺傷勢，無法在季後賽登板，本賽季提前結束。

總教練羅伯斯（Dave Roberts ）明確表示，「我們得關上門了，Clayton已經盡了一切努力想要參與季後賽，但現在他的身體狀況，腳和腳趾都不配合。」

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克蕭在去年休賽季接受肩膀手術，直到7月25日才首次出賽。但在8月30日的比賽中，他在第二局就退場，隨後被診斷出左腳大拇指有骨刺。雖然克蕭一直維持手臂活動，並調整釘鞋以減輕疼痛，但上周他的投球進程被迫暫停，因為代償性動作引發了身體其他部位在投球動作中的疼痛。

克蕭坦言，繼續嘗試投球變得非常精神疲勞，「它一直在疼痛，所以我又做了一次核磁共振。情況變得更糟，所以現在繼續下去沒有意義。這很不幸，我非常沮喪。但它沒有好轉，我真的無法投球。」

當道奇隊的賽季結束時，可能需要對左腳大拇指進行手術的克蕭，將再次考慮是否退役或在下一個賽季繼續投球。他的合約包括一個500萬美元的球員選項，還可能獲得高達2000萬美元的激勵獎金。

現年36歲的克蕭表示，「我的肩膀感覺很好，背部感覺很好，所有這些都沒問題。我也不想一直受傷，那樣不好玩。但我也真的很喜歡投球。只能權衡所有因素，討論一下，然後想辦法。」