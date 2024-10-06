運動雲

>

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

▲▼ 克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇今天傳來壞消息，塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）因左腳拇指骨刺傷勢，無法在季後賽登板，本賽季提前結束。

總教練羅伯斯（Dave Roberts ）明確表示，「我們得關上門了，Clayton已經盡了一切努力想要參與季後賽，但現在他的身體狀況，腳和腳趾都不配合。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

克蕭在去年休賽季接受肩膀手術，直到7月25日才首次出賽。但在8月30日的比賽中，他在第二局就退場，隨後被診斷出左腳大拇指有骨刺。雖然克蕭一直維持手臂活動，並調整釘鞋以減輕疼痛，但上周他的投球進程被迫暫停，因為代償性動作引發了身體其他部位在投球動作中的疼痛。

克蕭坦言，繼續嘗試投球變得非常精神疲勞，「它一直在疼痛，所以我又做了一次核磁共振。情況變得更糟，所以現在繼續下去沒有意義。這很不幸，我非常沮喪。但它沒有好轉，我真的無法投球。」

當道奇隊的賽季結束時，可能需要對左腳大拇指進行手術的克蕭，將再次考慮是否退役或在下一個賽季繼續投球。他的合約包括一個500萬美元的球員選項，還可能獲得高達2000萬美元的激勵獎金。

現年36歲的克蕭表示，「我的肩膀感覺很好，背部感覺很好，所有這些都沒問題。我也不想一直受傷，那樣不好玩。但我也真的很喜歡投球。只能權衡所有因素，討論一下，然後想辦法。」

關鍵字： 運動棒球道奇克蕭傷勢MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

費城人惠勒好投問天　大都會6比2逆轉取得分區系列賽首勝

費城人惠勒好投問天　大都會6比2逆轉取得分區系列賽首勝

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

熱門新聞

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3勇士新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

4大谷在皮？季後賽首秀進場露出詭異笑容

5妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場

最新新聞

1洋基維杜戈走出打擊低潮：對自己很坦誠

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

4布萊德彼特驚喜現身！也來看大谷翔平

52個月沒出賽！安洗瑩將讓出球后寶座

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

郭婞淳羨慕周思齊引退賽　想像退役那一天：會大哭

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

#丹妃 各種愛心爆擊 #邊荷律 在一旁努力跟上的模樣超可愛＞＜

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366