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大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平今天迎來大聯盟生涯首場季後賽，面對國聯分區系列賽第一戰，他以「第一棒指定打擊」出戰聖地牙哥教士隊。當他進場時展現出的意外表情，成為日本球迷關注的焦點。

對大谷來說，這是他首次站上如此重要的舞台。他身穿白色襯衫、黑色夾克和牛仔褲進入球場。當他發現有攝影機在拍攝時，嘴角微微上揚，露出潔白的牙齒；沒有表現出緊張，反而露出有點調皮的表情。

球隊官方X（Twitter）帳號公開的影片立即引起日本球迷的反應。評論包括：「像是發現獵物的笑容」、「假笑」、「原來他也有這種表情啊，哈哈」、「壞谷出現了哈哈」、「就是那種壞笑的感覺呢」、「大家都很酷，但大谷先生的笑容太厲害了！」、「大谷翔平露出不懷好意的微笑！」、「大谷太可怕了，笑死我了」等。

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這是大谷翔平旅美7年來首次進入季後賽，今年賽季繳出打擊率為.310，54支全壘打、59次盜壘、130打點。他在全壘打和打點方面獲得聯盟雙冠，並創造大聯盟歷史上首次「50轟50盜壘（50-50）」的紀錄。在專注打擊的這個賽季，他被認為是最有力的MVP候選人。

▲▼大谷翔平 。（圖／截自道奇官方X）

▲大谷翔平 。（圖／截自道奇官方X）

關鍵字： 大谷翔平季後賽洛杉磯道奇隊指定打擊MVP

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