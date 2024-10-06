運動雲

>

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

記者游郁香／綜合報導

勇士今(6)日在夏威夷與快艇進行首場季前熱身賽，主帥柯爾(Steve Kerr)啟用庫明加(Jonathan Kuminga)、格林(Draymond Green)和傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis)這個前場先發組合，整場讓19名球員輪番上陣，灣區大軍最終靠著今年6月才入隊的新援沃特斯三世(Lindy Waters III)的壓哨三分絕殺快艇。

▲▼勇士快艇熱身賽，柯瑞、沃特斯三世、庫明加 。（圖／記者游郁香攝）

▲勇士首場熱身賽91比90擊敗快艇 。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

3巨頭解體的勇士新賽季會排出哪一套先發陣容，引起高度關注，灣區今日首場熱身賽由僅剩的雙核心柯瑞(Stephen Curry)、格林，搭配新加入的頂尖防守後場梅爾頓(DeAnthony Melton)、前場大物庫明加和年輕長人傑克森-戴維斯先發。

談到啟用庫明加、格林和傑克森-戴維斯這個前場先發組合，主帥柯爾坦言，「上季我們對這組合還不太放心。我們希望讓格林打4號位，Trayce可以在他旁邊保護籃框。我們想讓庫明加上場……現在是嘗試的時候了。」

柯爾整場讓19名球員輪番上陣，只有最近身體微恙的威金斯(Andrew Wiggins)沒登場，每個人上場時間都在20分鐘以下，灣區天王柯瑞只打了14分鐘，8投2中拿9分、2助攻和1籃板，外帶1抄截，4次三分出手都落空，不過他次節站上罰球線上時，仍獲得夏威夷球迷的MVP呼聲。

柯瑞賽前練習時，場邊球迷就不斷呼喊他的名字，快艇明星後衛哈登(James Harden)也打趣加入粉絲的行列大喊「柯瑞～」，隨後兩人相視而笑。

格林則出賽13分鐘，3投1中得到2分、1助攻，外帶2抄截；庫明加8投3中貢獻7分、7籃板、1助攻和1抄截；傑克森-戴維斯3投2中攻下4分、6籃板、2助攻和1抄截，先發5人只有梅爾頓命中三分，他砍進了2顆三分彈。

▲▼勇士快艇熱身賽，柯瑞、沃特斯三世、庫明加 。（圖／路透）

▲勇士新援沃特斯三世砍進壓哨致勝三分 。（圖／路透）

勇士最終靠著今年6月才入隊的前場「新同學」沃特斯三世飆進壓哨三分，以91比90絕殺了快艇。灣區在今年選秀之夜以第52順位選秀權交易網羅沃特斯三世，不過幾個小時後，他們又用現金補償重新獲得這枚選秀權。

現年27歲的沃特斯三世是2020年落選新秀，過去3季都披雷霆球衣，生涯場均上場12.3分鐘，能得5.3分和1.8籃板。他今日替補上陣15分鐘，三分球7投5中砍下15分、3個籃板，表現相當亮眼。

▲▼勇士快艇熱身賽，柯瑞、沃特斯三世、庫明加 。（圖／路透）

▲勇士前場大物庫明加 。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞快艇哈登Lindy Waters III格林庫明加傑克森-戴維斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

費城人惠勒好投問天　大都會6比2逆轉取得分區系列賽首勝

費城人惠勒好投問天　大都會6比2逆轉取得分區系列賽首勝

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門新聞

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3勇士新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

4大谷在皮？季後賽首秀進場露出詭異笑容

5妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場

最新新聞

1洋基維杜戈走出打擊低潮：對自己很坦誠

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

4布萊德彼特驚喜現身！也來看大谷翔平

52個月沒出賽！安洗瑩將讓出球后寶座

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

郭婞淳羨慕周思齊引退賽　想像退役那一天：會大哭

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

#丹妃 各種愛心爆擊 #邊荷律 在一旁努力跟上的模樣超可愛＞＜

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366