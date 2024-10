勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

Lindy Waters in his Warriors (preseason) debut: Five 3s in 15 minutes, including this game-winner at the buzzer pic.twitter.com/NeoIR2mDyi — Anthony Slater (@anthonyVslater) October 6, 2024

勇士今(6)日在夏威夷與快艇進行首場季前熱身賽,主帥柯爾(Steve Kerr)啟用庫明加(Jonathan Kuminga)、格林(Draymond Green)和傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis)這個前場先發組合,整場讓19名球員輪番上陣,灣區大軍最終靠著今年6月才入隊的新援沃特斯三世(Lindy Waters III)的壓哨三分絕殺快艇。

▲勇士首場熱身賽91比90擊敗快艇 。(圖/路透)

3巨頭解體的勇士新賽季會排出哪一套先發陣容,引起高度關注,灣區今日首場熱身賽由僅剩的雙核心柯瑞(Stephen Curry)、格林,搭配新加入的頂尖防守後場梅爾頓(DeAnthony Melton)、前場大物庫明加和年輕長人傑克森-戴維斯先發。

談到啟用庫明加、格林和傑克森-戴維斯這個前場先發組合,主帥柯爾坦言,「上季我們對這組合還不太放心。我們希望讓格林打4號位,Trayce可以在他旁邊保護籃框。我們想讓庫明加上場……現在是嘗試的時候了。」

柯爾整場讓19名球員輪番上陣,只有最近身體微恙的威金斯(Andrew Wiggins)沒登場,每個人上場時間都在20分鐘以下,灣區天王柯瑞只打了14分鐘,8投2中拿9分、2助攻和1籃板,外帶1抄截,4次三分出手都落空,不過他次節站上罰球線上時,仍獲得夏威夷球迷的MVP呼聲。

柯瑞賽前練習時,場邊球迷就不斷呼喊他的名字,快艇明星後衛哈登(James Harden)也打趣加入粉絲的行列大喊「柯瑞~」,隨後兩人相視而笑。

Steph Curry getting MVP chants from the crowd in Hawaii pic.twitter.com/lF4sSEVxSh — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 6, 2024

格林則出賽13分鐘,3投1中得到2分、1助攻,外帶2抄截;庫明加8投3中貢獻7分、7籃板、1助攻和1抄截;傑克森-戴維斯3投2中攻下4分、6籃板、2助攻和1抄截,先發5人只有梅爾頓命中三分,他砍進了2顆三分彈。

▲勇士新援沃特斯三世砍進壓哨致勝三分 。(圖/路透)

勇士最終靠著今年6月才入隊的前場「新同學」沃特斯三世飆進壓哨三分,以91比90絕殺了快艇。灣區在今年選秀之夜以第52順位選秀權交易網羅沃特斯三世,不過幾個小時後,他們又用現金補償重新獲得這枚選秀權。

現年27歲的沃特斯三世是2020年落選新秀,過去3季都披雷霆球衣,生涯場均上場12.3分鐘,能得5.3分和1.8籃板。他今日替補上陣15分鐘,三分球7投5中砍下15分、3個籃板,表現相當亮眼。

▲勇士前場大物庫明加 。(圖/路透)