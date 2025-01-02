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詹皇再打2年？二兒子布萊斯宣布加入亞利桑那大學

▲詹姆斯二兒子布萊斯宣布就讀亞利桑那大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯二兒子布萊斯宣布就讀亞利桑那大學。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）本季與大兒子布朗尼（Bronny James）完成NBA史上首次父子同台，17歲的二兒子布萊斯（Bryce James）今（2）日也宣布NCAA落腳處，將加入亞利桑那大學，對進入NBA發起挑戰。

布萊斯身高193公分，司職得分後衛，目前效力於加州的塞拉峽谷高中。他高中期間表現出色，吸引了許多球探關注。布萊斯去年夏天曾被邀請參加美國U-17國家隊訓練營，據美國體育媒體ESPN報導，俄亥俄州立大學、杜肯大學以及杜克大學等籃球名校都向布萊斯發出招募邀請。

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布萊斯今日在個人Instagram宣布加入亞利桑那大學的消息，強調這是100%的承諾，太陽一哥杜蘭特（Kevin Durant）以及哥哥布朗尼都在貼文留言區祝賀，詹姆斯也轉發了這則喜訊。

▲布萊斯承諾100%會加入亞利桑那大學。（圖／翻攝自Instagram／bryce_m_james）

▲布萊斯承諾100%會加入亞利桑那大學。（圖／翻攝自Instagram／bryce_m_james）

知名評選網站On3給予布萊斯四星高中生認證，在2025梯次的新秀中，布萊斯排全美第100名，值得一提的是，哥哥布朗尼去年被列為五星高中生，且全美排名第9。

亞利桑那大學目前已在2025年招募班簽下2名球員，除了布萊斯外，另一名是全美前25的荷蘭側翼阿里斯托德（Dwayne Aristode），他身高有203公分，在17歲時就代表荷蘭國家隊征戰國際賽。

▲詹姆斯二兒子布萊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯一家，布朗尼（左）、布萊斯（中）、詹姆斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

布萊斯之後也可能會與哥哥布朗尼一樣，就讀大學1年即參加NBA選秀，詹姆斯目前仍維持良好的狀態，父子3人同場征戰NBA的可能性備受期待。

關鍵字： NBA詹姆斯布萊斯布朗尼湖人

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