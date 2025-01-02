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想被熱火交易？巴特勒：這重要嗎？　前隊友稱他「心已不在」

記者游郁香／綜合報導

熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)連續缺陣5場後，今(2)日回歸出戰鵜鶘，他賽前受訪時表示，自己休戰超過1周，是因為「病得很重」，上個月21日對雷霆時，他退場主因不是扭到腳，而是很想吐。至於外界持續關注他是否想被交易？他則反問，「這重要嗎？」

《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)在聖誕節時爆料，巴特勒希望在2月交易截止前離隊，隔天熱火總裁「油頭」萊里(Pat Riley)隨即出面澄清，「我們不會交易巴特勒。」

儘管如此，依舊沒能止住傳聞，有記者1日直接問巴特勒本人，是否想被交易？對此熱火一哥反問，「這重要嗎？重要嗎？我不這麼認為，反正這些都不是我能控制的。我在這裡，我在打球。」

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▲▼熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒的前隊友提格(Jeff Teague)近日在節目上分析，「我覺得他心已經不在了。我是說，和他一起在明尼蘇達打球，當過他的隊友，當他說他想離開時，他就真的心意已決了。這事已經結束了，所以他們可能需要把他交易掉。」

值得注意的是，巴特勒「希望被交易」和他正式提出交易請求是不同的。提格和巴特勒多年前曾一起替灰狼效力，巴特勒度過2017-18賽季後，在2018年休賽季喊出賣我，交易並沒有馬上達成，情況變得混亂，最終他在2018-19賽季中被送走。

▲▼熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒過去5戰都沒上場，直到今日才復出對戰鵜鶘，他賽前透露缺陣原因是「病得很重」，「我的狀況很糟糕。但我想要比賽。因為我確實想盡可能打更多的比賽，我說這話可不是開玩笑。」

巴特勒提到，上個月21日對戰雷霆時，他確實扭到腳踝，但他退場的主因不是扭傷，「我上場時就感覺很疲憊，我在場上幾乎要餓暈了，快吐出來。但我現在感覺很好，狀態不錯。所以我沒事了。」

關鍵字： NBA熱火巴特勒Jimmy Butler

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