大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊的大谷翔平5日（台灣時間6日）對教士隊的分區系列賽首戰，在旅美第7年首次參加季後賽的第2個打席中，擊出季後賽生涯首支安打，且是發3分砲。他在賽後直呼，「氣氛真的非常興奮、熱烈！這是一場非常有趣的比賽。」

大谷翔平在2局下擊出3分砲，是自2012年鈴木一朗（洋基隊）以來，第7位在季後賽中擊出全壘打的日本選手。而首次出場就擊出全壘打則是前所未有的壯舉。

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第3個打席中，大谷翔平又擊出一支中外野安打，也率隊燃起反攻氣勢。此戰5打數2安打，為球隊的逆轉勝利做出了貢獻。

賽後，大谷接受當地轉播台的採訪時笑稱，「氣氛非常興奮、熱烈，這真是一場非常有趣的比賽。」談到全壘打時，他說，對方投手是一位相當出色的投手，很少有失投，「那是一個難以擊中的球，但我很幸運能把它打成安打。」

他也指出，首戰開始時難免有些緊張，「我們先丟了3分，能夠及早以這種方式追平比分，讓我們找到好的節奏。」

大谷翔平當下完美地擊中一個偏高的速球，擊球初速達111.8英里（約179.9公里），以25度仰角飛向右外野，最終落在372英尺（約113.3公尺）處。擊球的瞬間，大谷發出怒吼，繞壘時多次高聲歡呼。球場頓時陷入瘋狂。

罕見甩棒又怒吼，大谷翔平直言，「考慮到當時的情況，而且對手是大聯盟中頂級的優秀投手，所以我非常高興。」

緊張的9月例行賽結束後，進入季後賽決勝負的10月，這是大谷翔平第一次參加季後賽，他強調，一切才剛剛開始，「贏得首戰是我們所有人都應該大大慶祝的。我希望能將這股氣勢帶到明天的比賽。」

教士隊的先發將是同為日籍選手的達比修有，記者問及勝負的關鍵是什麼？大谷翔平回應， 「我想要打出好的打席。我相信這會帶來好的結果。希望能夠盡情享受比賽。」

根據大聯盟數據專家藍斯指出，道奇隊在今天之前的季後賽歷史中，首局落後3分或以上時戰績是0勝14敗。「但那14次他們沒有大谷翔平……現在他們有了！」