大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

▲大谷翔平 。(圖/路透)

記者王真魚/綜合報導

道奇隊的大谷翔平5日(台灣時間6日)對教士隊的分區系列賽首戰,在旅美第7年首次參加季後賽的第2個打席中,擊出季後賽生涯首支安打,且是發3分砲。他在賽後直呼,「氣氛真的非常興奮、熱烈!這是一場非常有趣的比賽。」

大谷翔平在2局下擊出3分砲,是自2012年鈴木一朗(洋基隊)以來,第7位在季後賽中擊出全壘打的日本選手。而首次出場就擊出全壘打則是前所未有的壯舉。

第3個打席中,大谷翔平又擊出一支中外野安打,也率隊燃起反攻氣勢。此戰5打數2安打,為球隊的逆轉勝利做出了貢獻。

賽後,大谷接受當地轉播台的採訪時笑稱,「氣氛非常興奮、熱烈,這真是一場非常有趣的比賽。」談到全壘打時,他說,對方投手是一位相當出色的投手,很少有失投,「那是一個難以擊中的球,但我很幸運能把它打成安打。」

他也指出,首戰開始時難免有些緊張,「我們先丟了3分,能夠及早以這種方式追平比分,讓我們找到好的節奏。」

WHO ELSE BUT SHOHEI? #NLDS pic.twitter.com/Pk3duKHBfH