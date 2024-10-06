運動雲

>

敲超前安助洋基勝皇家　維杜戈走出打擊低潮：對自己很坦誠

▲維杜戈（Alex Verdugo）。（圖／路透）

▲維杜戈（Alex Verdugo）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

ALDS在今天（6日）火熱開打，洋基維杜戈（Alex Verdugo）在第七局敲出突破平手僵局的關鍵安打，幫助球隊終場就以6比5力克皇家，贏得美聯分區系列賽的首戰勝利。

這場比賽雙方互別苗頭展現打擊火力，洋基托瑞斯（Gleyber Torres）與皇家梅蘭德茲（MJ Melendez）都為球隊擊出兩分砲；皇家在比賽中沒能把握1比0、3比2和5比4的領先，洋基同樣錯失2比1以及4比3的優勢，根據Elias體育局的數據指出，比分5次反轉，創下季後賽單場紀錄。

比賽的轉捩點發生在7局下半，當時兩隊戰至5比5平手，維杜戈在2出局後擊出致勝安打，幫助洋基6比5一分超前；威佛（Luke Weaver）8局提前登板，9局續投讓皇家三上三下，包括飆出2K，守住勝果。

「我對自己很坦誠，」維杜戈賽後說道，「球迷噓我、對我發牢騷，我完全理解，我自己也在心裡噓自己，」此前維杜戈曾經歷34支2的打擊大低潮。

「我讓當時球隊打擊表現有些失控，」維杜戈補充，「對我來說，這段時間真的靠著隊友支持，他們都支持我，知道我是一名怎樣的球員，以及我職業生涯的表現，他們一直告訴我說別讓這個賽季或這短暫的低潮定義你整年的表現，你可以在季後賽彌補很多事情。」

4局上半洋基2比3落後時，維杜戈在邊線滑行接住了馬西（Michael Massey）的危險飛球，幫助球隊化解危機；這顆球先是打在維杜戈的手套，然後彈到他的胸口，維杜戈驚險的用空手抓住了球，「幸好它彈到了我的左手，所以一切都順利，」維杜戈說。

洋基球星、「法官」賈吉（Aaron Judge）全場4打數0安打，吞下三次三振選到1次保送；皇家當家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr）5打數0安打同樣成績不佳，最終洋基6比5勝出，根據外媒指出，數據顯示分區系列賽中主場贏得首戰的球隊，有73%的機會晉級下一輪。洋基隊力求延續這個優勢，盼再拿下美聯分區系列賽第二戰。

關鍵字： MLB紐約洋基維杜戈

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

費城人惠勒好投問天　大都會6比2逆轉取得分區系列賽首勝

費城人惠勒好投問天　大都會6比2逆轉取得分區系列賽首勝

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3勇士新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

4大谷在皮？季後賽首秀進場露出詭異笑容

5妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場

最新新聞

1洋基維杜戈走出打擊低潮：對自己很坦誠

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

4布萊德彼特驚喜現身！也來看大谷翔平

52個月沒出賽！安洗瑩將讓出球后寶座

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

郭婞淳羨慕周思齊引退賽　想像退役那一天：會大哭

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

#丹妃 各種愛心爆擊 #邊荷律 在一旁努力跟上的模樣超可愛＞＜

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366