敲超前安助洋基勝皇家　維杜戈走出打擊低潮：對自己很坦誠

▲維杜戈（Alex Verdugo）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

ALDS在今天（6日）火熱開打，洋基維杜戈（Alex Verdugo）在第七局敲出突破平手僵局的關鍵安打，幫助球隊終場就以6比5力克皇家，贏得美聯分區系列賽的首戰勝利。

這場比賽雙方互別苗頭展現打擊火力，洋基托瑞斯（Gleyber Torres）與皇家梅蘭德茲（MJ Melendez）都為球隊擊出兩分砲；皇家在比賽中沒能把握1比0、3比2和5比4的領先，洋基同樣錯失2比1以及4比3的優勢，根據Elias體育局的數據指出，比分5次反轉，創下季後賽單場紀錄。

比賽的轉捩點發生在7局下半，當時兩隊戰至5比5平手，維杜戈在2出局後擊出致勝安打，幫助洋基6比5一分超前；威佛（Luke Weaver）8局提前登板，9局續投讓皇家三上三下，包括飆出2K，守住勝果。

「我對自己很坦誠，」維杜戈賽後說道，「球迷噓我、對我發牢騷，我完全理解，我自己也在心裡噓自己，」此前維杜戈曾經歷34支2的打擊大低潮。

Beware of The Dawg. pic.twitter.com/v9XnWQNAuR — New York Yankees (@Yankees) October 6, 2024

「我讓當時球隊打擊表現有些失控，」維杜戈補充，「對我來說，這段時間真的靠著隊友支持，他們都支持我，知道我是一名怎樣的球員，以及我職業生涯的表現，他們一直告訴我說別讓這個賽季或這短暫的低潮定義你整年的表現，你可以在季後賽彌補很多事情。」

4局上半洋基2比3落後時，維杜戈在邊線滑行接住了馬西（Michael Massey）的危險飛球，幫助球隊化解危機；這顆球先是打在維杜戈的手套，然後彈到他的胸口，維杜戈驚險的用空手抓住了球，「幸好它彈到了我的左手，所以一切都順利，」維杜戈說。

洋基球星、「法官」賈吉（Aaron Judge）全場4打數0安打，吞下三次三振選到1次保送；皇家當家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr）5打數0安打同樣成績不佳，最終洋基6比5勝出，根據外媒指出，數據顯示分區系列賽中主場贏得首戰的球隊，有73%的機會晉級下一輪。洋基隊力求延續這個優勢，盼再拿下美聯分區系列賽第二戰。