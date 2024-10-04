第七輪奇蹟！朱育賢9年磨練成自由球員　首聘經紀公司迎FA資格

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿外野手朱育賢今年賽季結束後，年資累積9年確定符合自由球員（FA）資格，有機會在季後行使這項權利。對此，朱育賢表示，「知道自己擁有這個權利，今年也特別找了經紀公司，看他們怎麼處理，但我目前專注於眼前的賽事，想辦法幫助球隊搶下台灣大賽的門票。」

桃猿球團自本季開打以來，曾兩度與朱育賢針對合約進行討論，而他過去並無經紀公司，今年特別委託悍創經紀公司與球團交涉，顯示出或許年底可能有一些變動。

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朱育賢進一步解釋，「談約方面會涉及很多細節，自己身為球員沒有太多經驗，過去的談約過程比較單純，就是年限與薪資高低的問題。今年球季結束後，我擁有行使自由球員的權利，經過與家人討論，決定交由專業人士處理，這也是為什麼會找經紀公司幫忙。至於留不留，這是後續的問題。」

回顧9年的職棒生涯，朱育賢感慨良多，他表示，「去年開始意識到自己即將符合FA資格，真的滿感動的，一路上遇到許多貴人幫助我，能在職棒打到第9年，是一件非常難能可貴的事，沒想到自己能夠走到今天，甚至還能行使FA資格，也要感謝自己這些年的努力，希望未來能夠持續進步，繳出穩定的成績。」

朱育賢當時以第七輪選秀進入職棒，並沒有顯赫的經歷，「進來前真的沒有什麼豐功偉業，也沒有國手資歷，」他回憶道，「當初決定參加選秀時其實很緊張，擔心如果沒有打出成績，可能就要另謀出路。」

值得一提的是，朱育賢進職棒之前，幾乎沒有在外野守過，「小學、國中時可能有守過外野，但高中、大學和國訓隊主要都是一壘手。沒想到進入職棒後，外野的守備機會比一壘還多，真的要感謝教練團願意給我這個機會。」

朱育賢坦言，這一路上遇到了許多貴人，讓他在職棒中茁壯成長，職棒雖然是一道窄門，但進來之後，大家都是平等的，「找到適合自己的舞台，將自身的優勢發揮到最大，才是最重要的。」

他也指出，輪次並非決定成就的關鍵，反而因為較少關注，讓他能在職棒初期有更多時間調整與成長。「一開始也經常被三振，但後來慢慢掌握了如何對付投手。感謝這一路的貴人，讓我能迅速適應這個環境。」

「第9年其實真的就像我前面講的，有很多的感謝，然後惜福、知福，也希望自己繼續再用更好的成績去回報球隊。」對於年底行使FA一事，朱育賢選擇先擱在一旁，專心眼前賽事，盼為球隊打進台灣大賽。

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）