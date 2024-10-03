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「全職」扛巫師先發控衛　砍將普爾誓言大變身

▲巫師普爾、基斯珀特。（圖／CFP）

▲巫師普爾新賽季將擔任巫師全職先發控衛角色。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季開打前從金州勇士被交易至華盛頓巫師，普爾(Jordan Poole)一度被外界認為要迎接生涯爆發起點，但開季表現卻是呈現低迷，直到明星賽後的下半賽季才逐漸打出身手，但巫師整體戰績仍是慘不忍睹。不過新賽季普爾卻將扛下重任，將擔任球隊的「全職」控球後衛，成為巫師新任後場指揮官。

普爾原本被灣區大軍視為球隊明日之星，在2022年簽下4年1億2800萬美金的巨約，不料他卻在續約後與陣中另一位主力明星前鋒格林(Draymond Green)爆發肢體衝突，隨後也遭勇士交易送往東區後段班球隊巫師。

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但來到巫師後的普爾，並未如季前預測般的迎接生涯爆發時刻，反而出現嚴重水土不服狀況，場上更不時出現如「遊魂」般的無厘頭烏龍球狀況，也讓他一度被降至板凳替補出發。

所幸在全明星周後，普爾在最後26場出賽終於打出合格表現，場均20.9分、3.3籃板、5.8助攻外帶1.1抄截，也讓自己聲勢稍稍拉抬。

根據巫師總教練基輔(Brian Keefe)說法，新賽季普爾將延續上季後半段角色，擔任球隊主控，並希望他在進攻端打得更有侵略性。

普爾則強調，「來到巫師邁入第2個賽季，自己對於球隊方向有更多的認識，自己也是一個非常有競爭心態的選手，會在新賽季讓外界看到轉變。」

▲巫師庫茲馬、普爾，黃蜂布里吉斯。（圖／CFP）

▲普爾在擔任控衛角色時，整體發揮明顯較為出色。（圖／CFP）

關鍵字： 普爾巫師NBAJordan Poole

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