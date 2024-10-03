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梅開二度助隊奪美職聯東區冠軍　梅西笑納生涯第46座獎盃

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／路透）

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

效力邁阿密國際的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），在今天（台灣時間3日）美職聯例行賽中憑藉著梅開二度的瘋狂表現，率領邁阿密國際終場就以3比2力退哥倫布機員，確定拿下東區冠軍；這座冠軍同時也是梅西為俱樂部球隊或國家隊贏得的第46座獎盃。

上半場第45分鐘，梅西接獲隊友艾爾巴（Jordi Alba）的長傳，帶球穿過哥倫布機員兩名後衛，隨後大力起腳將球轟過機員門將舒爾特（Patrick Schulte），幫助球隊先馳得點取得1比0領先；5分鐘邁阿密國際再次發動攻勢，梅西在約30碼外自由球起腳成功破門，邁阿密國際將領先優勢擴大至2比0。

下半場第46分鐘，哥倫布機員前鋒羅西（Diego Rossi）的進球幫助球隊落後分數縮小至一球之差，但2分鐘後第48分鐘，邁阿密國際蘇亞雷斯（Luis Suarez）的頭槌攻勢成功將球頂入空門，邁阿密國際3比1領先。

第61分鐘，哥倫布機員埃爾南德斯（Juan Hernández’s）主罰點球，哥倫布將比分緊咬至2比3；但最終邁阿密國際還是穩住陣腳收下勝利，戰績20勝4敗8和，確定拿下東部冠軍，隊史首次。

「我很高興，」梅西在接受採訪時說道，「很高興我們做到了，年初我們就知道這是一支為此目標而戰的球隊，我們從一開始就掌握主動，我們有球員能做到這一點，我很高興能完成第一個目標，接下來我們會思考下一步。」

「自從馬蒂諾（Gerardo Martino）以及我們（艾爾巴、蘇亞雷斯和布斯克茲）到來後，理念就很明確，我們要主導比賽，追求控球，我們有重要球員的加入，讓球隊在比賽風格和個性上得以提升，我們試圖在每場比賽中競爭，」梅西接著補充。

邁阿密國際在聯賽32場比賽中積分目前累積68分，獲得了自2020年作為擴展隊伍進入MLS以來的首座MLS獎盃；此前邁阿密曾贏得2023年首屆聯賽杯（Leagues Cup），但在MLS比賽中從未獲得成功。

「我在這裡一年，很高興我們能和他（梅西）一起贏得兩個冠軍，」主帥馬蒂諾說道；支持者盾（分區冠軍）是美職聯兩大主要獎盃之一，另一個是MLS盃，支持者盾授予例行賽成績最佳的球隊，以表彰其在34場比賽中的穩定表現。

關鍵字： 美國職業足球大聯盟梅西邁阿密國際

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