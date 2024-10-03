菊池雄星「為季後賽而來」　牛棚待命未能登板：沒想到在這結束

▲太空人七年神話終結，菊池雄星：沒想到在這裡結束 。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

休士頓太空人隊在美聯分區系列賽中以0-2遭底特律老虎淘汰，日籍投手菊池雄星原本預計在第3戰（日本時間4日）先發，今天也緊急在牛棚待命，但最終未能上場，結束他的大聯盟第6個賽季。

原定於第三戰先發的菊池雄星為應對緊急情況一直在牛棚待命。當最後一名打者上場打擊時，他仍在牛棚練投，只能眼睜睜看著對手在場上慶祝。

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「如果今天贏不了，明天就沒有比賽了。我已經做好連續出賽的準備，沒想到會在這裡結束。」菊池雄星。

菊池在7月底從多倫多藍鳥隊被交易到太空人隊，「我認為自己理解了來到休士頓的意義，我是為了在季後賽中投球才被交易過來的。」他表示，這次交易給了他證明自己的機會，也讓他學到新的棒球觀念。

去年在對上雙城的外卡系列賽中，菊池首次以救援身份登板季後賽，但未能發揮應有實力。今年則是他證明自己成長的機會。

在太空人的兩個月裡，菊池學到數據分析和針對性戰術的重要性，「以前我只是投自己想投的球，現在是要考慮如何做讓打者不舒服的事，」他解釋道，這種新的思維方式讓他對未來充滿信心。

33歲的菊池將在今年休賽季再次成為自由球員。雖然本次季後賽未能如願登板，但他在太空人隊的經歷無疑為他的職業生涯帶來新的視角。明年將是他在美國職棒的第7個賽季，他表示，「這種數據的運用方式讓我學到很多，也讓我明白，相信自己的球路並思考如何使用，就有信心能繼續在這個舞台上奮戰。」

