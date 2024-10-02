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難以跨越的高牆！劉育辰眼中的潘威倫：偉大來自穩定輸出

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊資深投手潘威倫，綽號「嘟嘟」，日前在台北大巨蛋及台南棒球場舉行引退賽和引退儀式，告別球員生涯。潘威倫21年職棒生涯累積149勝，創下中職史上最多勝投紀錄。對於這位傳奇投手的離去，現任統一獅二軍總教練劉育辰有著獨特的見解，認為他的偉大來自於穩定的輸出。

劉育辰認為，潘威倫的最多勝紀錄可能會成為一道難以跨越的高牆。他表示，這並非是因為現在缺乏優秀投手或選手選擇旅外發展，而是現今投手的特質與訓練方式已經有了根本的改變。

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「現在的好投手基礎都建立在『球速』上，」劉育辰解釋道，「近年中職培育出像古林（睿煬）、（徐）若熙這樣能登上國際舞台的投手，但他們以『優異球速』為標準配備，在賽季中能投的局數相對較少，每次賽後對身體的負擔也更大。」

劉育辰強調，正是因為棒球的世代演進，要再出現像潘威倫、王溢正、鄭凱文這樣年年穩定先發、吃局數並繳出實質成績的投手已經不太可能。這使得潘威倫的紀錄更顯得珍貴與偉大。

「嘟嘟的偉大來自於『穩定的輸出』，」劉育辰讚嘆道，「而這背後的付出就像職人般，每天不厭其煩地執行自己的訓練課表，面對每一次伸展、熱身、投球，任何環節都絕不馬虎。」

更讓劉育辰敬佩的是潘威倫的自律性。他回憶道，「從我2008年代訓開始，他的訓練有很多時間都是自行調整。球隊北上比賽時，他會留在台南基地訓練，要先發時才與球隊會合。很多時候都是無教練在旁，『自行』完成訓練課表。」

劉育辰認為，正是這樣的自律性，加上最終呈現出的優異成績，造就了潘威倫難以超越的成就。「這一切的細節，都是這道高牆難以跨越的原因。」

關鍵字： 職棒潘威倫退役劉育辰中職

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