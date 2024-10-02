勇士外卡背水一戰　王牌左投弗萊德對決12年前選他的教士

▲王牌左投弗萊德（Max Fried）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

亞特蘭大勇士在外卡首戰不敵聖地牙哥教士，在3戰2勝制的外卡戰中處於1敗劣勢。第二戰勇士將推出王牌左投弗萊德（Max Fried）掛帥主投，而當初在選秀中選進弗萊德的正是教士，將上演一場命運的對決。教士則推派馬斯葛羅夫（Joe Musgrove）先發，盼能搶先晉級。

30歲的弗萊德在2012年首輪獲得教士青睞，他在2014年被交易至勇士並於2017年登上大聯盟。他曾參加兩屆明星賽、兩次入選賽揚獎投票前5名、三度獲得金手套獎，以及在2021年贏得世界大賽冠軍。

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弗萊德將踏上聖地牙哥的投手丘，盼能幫助勇士晉級。他對戰教士時成功壓制他們的長程炮火，只有馬查多（Manny Machado）對他敲過全壘打，那也是對戰中的唯一安打。至於打擊王艾瓦雷茲（Luis Arraez）與弗萊德交手成績為8打數4安打。

馬斯葛羅夫今年因傷缺席部分賽季，但復出以來表現穩定，19次先發取得6勝5敗，合計99.2局被敲94支安打，奪101次三振。他在太空人期間以及過去三年在教士累積了豐富的季後賽經驗。

回顧他在2022年對大都會的國聯外卡戰中，投了7局僅被敲1安打。當時他一度被質疑「發亮的」耳朵是因為使用非法物質，但裁判檢查後沒有發現問題。在贏得系列賽後，他也對這段插曲一笑置之。