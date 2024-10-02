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兄弟鄭凱文創史上首見紀錄　生涯破千局首次投手犯規

▲▼中職鄭凱文。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭凱文。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟投手鄭凱文1日在對戰台鋼雄鷹，繳出6局僅失3分的優質先發內容，贏得本季第3勝，而且是下半季兄弟唯一拿過勝投的本土投手。值得一提的是，發生了生涯首次投手犯規，同時創下中職史上首位破千局才投手犯規的紀錄。

這次犯規發生在比賽的3局上，當時一、三壘有人，一人出局。鄭凱文在接收暗號後的轉身動作被裁判認定為不自然，因此被判投手犯規，讓台鋼雄鷹白白得到一分。這是鄭凱文在生涯第1082局才首度出現的投手犯規，打破了2010年陽建福在805局時的紀錄。

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隨著鄭凱文的這次犯規，目前聯盟中唯一還保持千局無犯規紀錄的投手只剩下伍鐸，他已投出1096局卻從未被判過犯規。在中職史上，只有林英傑（1055.2局）和康明杉（1037.1局）兩位投手曾在生涯超過千局無犯規。

儘管發生了這次犯規，鄭凱文的整體表現依然出色，成為中信兄弟隊下半季唯一一位取得勝投的本土先發投手。相比之下，其他四名本土先發投手盧孟揚、徐基麟、余謙和魏碩成在下半季的先發都未嚐勝投滋味，鄭凱文在下半季則已經拿到2勝，另有2敗，防禦率3.15。

此外，鄭凱文目前生涯累計79勝，是最接近百勝紀錄的現役投手，有望在明年挑戰里程碑，成為中職史上第5人。

關鍵字： 鄭凱文中信兄弟投手犯規中職優質先發

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