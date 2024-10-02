巴特勒未續約「只是幾塊錢的事」　回應總裁要他閉嘴：聽到了

▲熱火巴特勒。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

將迎來生涯第14季的巴特勒(Jimmy Butler)日前被爆已告知熱火，自己在明年夏天到來之前不會簽訂新合約，他在媒體日上也被問到未續約，對此他淡定地說，「延長合約只不過是幾塊錢的事，我真的沒關係。」他也回應自家總裁萊里(Pat Riley)要他閉嘴一事，他表示自己聽到了，會盡可能多打一些比賽。

上個月度過35歲生日的巴特勒，2025-26賽季將擁有球員選項，傳出他想在下個休賽季重新評估自己的未來，在明年夏天之前不會簽訂新約。《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)日前披露，勇士將目光鎖定在「士官長」身上，「勇士，如你所知，對此很感興趣，我認為他們這個夏天可能打了好幾通電話。」

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▲熱火巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒昨(1)日出席媒體日活動，談到未續約時，他淡定表示，「延長合約只不過是幾塊錢的事。我真的沒關係，我跟你說，我只想打籃球。我想要隨時待命……而且我計劃變得更好，我計劃我們能贏很多比賽。」

巴特勒自2019年夏天來到南灘後，3度率隊挺進東區冠軍賽，2度闖入總冠軍賽。但過去兩季，熱火在例行賽中更需要他，他成為邁阿密的一員後，近5季從沒有1季出賽超過64場，上季還在附加賽遭逢傷勢，讓球隊失去在季後賽走得更遠的機會。

▲熱火巴特勒。（圖／CFP）

儘管熱火今年季後賽首輪就遭淘汰，巴特勒仍豪語，「如果我能打，塞爾提克已經在家了，尼克也一定會回家。」他的發言惹毛自家總裁「油頭」萊里，「那是Jimmy在挑釁還是認真的？如果你沒上場比賽，你應該閉嘴。」

對此，巴特勒在媒體日打破沉默回應，「我聽到他說的話了，我會盡可能多打一些比賽。」