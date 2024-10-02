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唐斯交易正式完成！黃蜂獲3枚次輪籤　尼克選秀之夜就在追人

記者游郁香／綜合報導

前灰狼一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)的交易案今(2)日正式完成，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露交易細節，第3方球隊黃蜂得到3枚次輪選秀權。查拉尼亞還在節目上爆料，紐約醞釀這筆交易已久，今年選秀之夜就曾向明尼蘇達提出交易方案，最終在加上一枚首輪籤後終於達成協議。

根據《The Athletic》的報導，尼克在這筆重磅交易中，成功網羅唐斯並得到20歲小將努內(James Nnaji)的簽約權，身高6呎11吋的努內2023年第31順位獲選後，尚未在NBA登場，他過去3季都披西甲豪門巴塞隆納的戰袍，目前被租借到Girona隊。

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灰狼獲得明星前鋒藍道(Julius Randle)和射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)外，還有28歲前鋒貝茲-迪奧普(Keita Bates-Diop)及2025年前13順位受保護首輪選秀權。

▲▼灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克追灰狼一哥唐斯已經好幾個月。（圖／達志影像／美聯社）

這筆交易的第3方球隊黃蜂則收到3枚次輪籤(2025年、2026年、2031年)，並接收了傑佛瑞斯(DaQuan Jeffries)、布朗二世(Charlie Brown Jr.)、華盛頓(Duane Washington Jr.)和720萬美元的現金。

值得一提的是，查拉尼亞在節目上爆料，這筆交易案，尼克已悄悄籌劃數個月，「在選秀之夜，他們提出用藍道和羅賓森(Mitchell Robinson)進行交易……被堅定拒絕。他們繼續提出別的方案，還是被拒絕……最終加入了迪文琴佐，仍舊被拒絕，但這開了一個窗口……在周五(當地時間)加入一個首輪選秀權，完成了這筆重磅交易。」

▲▼灰狼一哥唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲前灰狼一哥唐斯交易案正式完成。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼尼克唐斯藍道迪文琴佐黃蜂

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