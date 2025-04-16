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簡彤娟從球后手中搶下1局　鄭怡靜分組第1闖世界盃16強

▲▼台灣桌球國手林昀儒、高承睿、鄭怡靜、簡彤娟、馮翊新、黃怡樺。（圖／VCG）

▲簡彤娟從世界球后孫穎莎手中搶下1局，成為賽事亮點。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

2025年澳門世界盃桌球賽今（16）日進行小組賽最終戰，攸關誰能闖進16強，台灣一姐鄭怡靜以3比1力退泰國強敵薩薇塔布特（Suthasini Sawettabut），以分組第1晉級；女單新星簡彤娟雖不敵世界球后孫穎莎，但她第4局從5比7落後逆轉，以11比7從球后手中搶下1局，表現令人印象深刻。

鄭怡靜昨日以4比0橫掃南韓小將金娜英，今日與薩薇塔布特交手，僅需再取兩局便能確保晉級。首局她打出5比0猛攻，以11比5先馳得點；次局在4比4平手後發力，以11比8再下一城，提前鎖定女單16強席次。

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鄭怡靜第3局仍不鬆懈，從4比6落後中逆轉，以11比8再勝一局；第4局開局4比0領先，但局末遭到反超，以9比11小失一局，仍以總局數3比1獲勝，連2年以分組第1之姿挺進世界盃16強。

▲▼台灣桌球國手林昀儒、高承睿、鄭怡靜、簡彤娟、馮翊新、黃怡樺。（圖／VCG）

▲鄭怡靜以小組第一晉級16強。（圖／VCG）

另外，台灣女單新星簡彤娟下午強碰世界球后孫穎莎，前3局僅分別拿下6、3、5分，但她第4局打出精彩表現，從5比7落後中反轉局面、連拿了6分，最終以11比7從最強女單莎莎手上搶下1局，雖未能晉級16強，但韌性令人印象深刻。

台灣本屆共派出3男3女參賽，「柚子同學」高承睿預計下午5點迎戰斯洛維尼亞強敵約基奇（Darko Jorgic）；40歲資深女將黃怡樺對決日本名將伊藤美誠；遞補參賽的馮翊新挑戰世界第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗（Félix Lebrun）；一哥林昀儒則壓軸出戰德國老將奧恰洛夫。

▲▼台灣桌球國手林昀儒、高承睿、鄭怡靜、簡彤娟、馮翊新、黃怡樺。（圖／VCG）

▲台灣一哥林昀儒晚間將出戰奧恰洛夫。（圖／VCG）

關鍵字： 桌球世界盃鄭怡靜簡彤娟孫穎莎林昀儒

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