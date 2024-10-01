兄弟封王戰達成千安！林智平笑：有點乾　低潮是試煉努力保持初心

▲中職林智平達成生涯千安。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿林智平9月29日以3安打猛打賞，一鼓作氣完成生涯第1000支安打，成為中職史上第29位達成此里程碑的選手。

回顧征戰生涯，林智平坦言在此季前三年的低潮期是一大考驗，但也因此激發出更強大的自己。「那段低潮其實是一個試煉，」林智平表示，「我沒有放棄自己。感謝陳教練，他教會我更多棒球的細節。我也慢慢調整、改變自己。」

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季中在一壘守備時與跑者相撞造成膝蓋韌帶傷情，「不確定回來是否能跟上節奏，一度懷疑是否能達成。」林智平特別感謝隊友林立給予打擊上的指導。「他是一個很有料的隊長，」林智平說，「我們發現有些雷同的習慣，所以常一起討論比賽細節，他今年對我的幫助也很大。」

林智平強調，最大的心願是找回最初在球場上的熱情與興奮感。「我希望保持初心，在過程中自然地完成目標。」原本打算回到高雄再達成目標，因為第一支安打就在高雄澄清湖。

第9局僅差一支安打達成紀錄，該打席前他問馬傑森和打擊教練，「是否要在今天就完成？」他們說當然要，「1萬4千人見證耶！」

「那天三支安打是一股作氣想要完成，」他回憶道，「最後那一擊真的很緊張，有點控制不了自己的身體。」不過，當打出第1000安打的瞬間，林智平形容感覺就像「一顆大石頭終於落地」。

雖然這項成就剛好遇上兄弟象隊封王之戰，讓他感到有些尷尬，但林智平仍表示：「我替自己開心，完成了這項紀錄。」而且他還想起來2015年單場6支6紀錄也是對兄弟時達成，達到千安紀錄版時，他有特別朝兄弟休息室致意，但他們忙著封王戰沒有太多反應。

39歲的林智平坦言，「年輕球員一直起來，當然會擔心，」但他也說，「我感謝他們給我競爭的動力，讓我更想挑戰自我。」下一位有機會千安的是朱育賢，在林智平追逐目標前，朱育賢是最常幫他倒數的隊友，林智平也期待987安打的朱育賢能盡快達成里程碑。

▲中職林智平達成生涯千安。（圖／記者李毓康攝）