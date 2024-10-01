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「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

▲▼柯瑞乾妹、WNBA洛杉磯火花隊榜眼布林克在巴黎被求婚。（圖／翻攝自IG／cameronbrink22）

▲WNBA洛杉磯火花隊榜眼布林克在巴黎被求婚。（圖／翻攝自IG／cameronbrink22，下同）

記者游郁香／綜合報導

WNBA洛杉磯火花隊榜眼布林克(Cameron Brink)有著一頭飄逸金髮，搭配細緻的五官和193公分超高挑的身材，外型相當亮眼，她還是NBA天王柯瑞(Stephen Curry)的乾妹，擁有破百萬的IG粉絲。儘管布林克的菜鳥季因傷提前報銷，但她迎來最幸福的時刻，她今(1)日公布被交往近4年的男友求婚的喜訊。

 
 
 
 
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布林克與柯瑞並沒有血緣關係，不過兩人的媽媽是大學室友，因此布林克出生後，老柯瑞(Dell Curry)就成了她的教父。這位籃球場上的「漂亮寶貝」身高比勇士一哥還高，193公分的她有著逆天長腿和天使臉孔，搭配一頭夢幻的金髮。

布林克曾幫助史丹佛大學贏得NCAA女籃冠軍，今年以WNBA選秀榜眼之姿加入洛杉磯火花隊，可惜6月遭逢左膝前十字韌帶重傷，菜鳥季提前報銷。儘管在賽場上不太如意，不過布林克迎來人生最幸福的時刻之一，她今日在IG公布被交往近4年的男友費爾特(Ben Felter)求婚的喜訊。

▲▼柯瑞乾妹、WNBA洛杉磯火花隊榜眼布林克在巴黎被求婚。（圖／翻攝自IG／cameronbrink22）

▲▼柯瑞乾妹、WNBA洛杉磯火花隊榜眼布林克在巴黎被求婚。（圖／翻攝自IG／cameronbrink22）

▲▼柯瑞乾妹、WNBA洛杉磯火花隊榜眼布林克在巴黎被求婚。（圖／翻攝自IG／cameronbrink22）

▲▼柯瑞乾妹、WNBA洛杉磯火花隊榜眼布林克在巴黎被求婚。（圖／翻攝自IG／cameronbrink22）

費爾特在巴黎五星級香格里拉酒店的屋頂上向布林克求婚，背後就是閃閃發亮的艾菲爾鐵塔，畫面十分唯美浪漫。布林克最近到巴黎參加時尚品牌巴黎世家(Balenciaga)的時裝秀，原本費爾特只告訴她，自己在西海岸工作，沒想到突然上演浪漫求婚，讓她又驚又喜。

布林克貼出數張「求婚照」並寫道，「每一世都願意。」粉絲湧入祝賀，柯瑞愛妻艾莎(Ayesha Curry)也在下面興奮留言，「耶耶耶耶！！！！」

布林克的未婚夫費爾特外型帥氣挺拔，兩人交往近4年，首次相遇是在史丹佛大學，布林克是史丹佛女籃明星，費爾特則是史丹佛划船隊的一員，目前是史丹佛計算機科學專業的研究生，並在史丹佛人工智能圖書館工作。

▲▼柯瑞乾妹、WNBA洛杉磯火花隊榜眼布林克在巴黎被求婚。（圖／翻攝自IG／cameronbrink22）

▲WNBA洛杉磯火花隊榜眼布林克的未婚夫費爾特。（圖／翻攝自IG／cameronbrink22）

關鍵字： NBA勇士柯瑞Cameron BrinkWNBA

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