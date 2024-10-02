數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平本季在美國職棒大聯盟的出色表現引起專家關注。數據分析公司NextBase的分析師森本崚太指出，大谷今年在減少三振的同時增加全壘打數，顯示他的打擊能力「又上升一個檔次」逼近完美狀態。

今年MLB引入了兩個新的打擊指標：確實擊球率（Square-up rate）和爆發率（Blast rate）。這些指標基於揮棒速度，旨在量化「揮棒品質」。

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在確實擊球率方面，大谷以27.5%的成績優於洋基強打賈吉（Aaron Judge），在長打型打者中表現出色。值得注意的是，本季打擊王教士隊阿拉斯（Luis Arraez）以43.3%位居榜首。

確實擊球率是指打者能夠以理論上最大打球速度的80%以上擊球的比率。這個指標能反映出打者擊球的穩定性和品質；數值越高的打者通常更能穩定地擊出優質打球。

爆發率被視為「最有價值的揮棒指標」，衡量球員在高速揮棒時的精準度。大谷在這項指標上略遜於賈吉，但仍然排名MLB第六，達到18.4%。

森本分析認為，這些數據顯示大谷在保持長打能力的同時，也提高打擊的穩定性，展現出更全面的打擊技巧。