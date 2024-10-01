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字母哥自爆今夏沒跟里拉德一起訓練　美媒大膽猜：小李季中離隊

記者游郁香／綜合報導

公鹿上季找來8屆全明星後衛里拉德(Damian Lillard)與當家一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)組成雙巨頭，但兩人的化學效應不如預期，加上「字母哥」受傷缺席季後賽，最終首輪就出局。「字母哥」今(1)日在媒體日上自爆，整個休賽季都未與里拉德一起訓練，引起各種揣測和議論。

公鹿2023-24賽季雖有8屆全明星後衛里拉德加入，拿下49勝33敗，鎖定東區第3種子，卻比2022-23賽季少了9勝，小李與「字母哥」的搭配成果不如預期，更讓密爾瓦基球迷憂心的是，「字母哥」今日自爆，這個夏天並未與小李一起訓練，不過兩人一直保持聯絡。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、里拉德。（圖／路透）

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▲公鹿里拉德。（圖／路透）

里拉德確認了此事，「我們沒有一起訓練。我本來打算去希臘，我準備去，但他們開始為奧運做準備，我最後沒去成，就這樣。」他強調，兩人合作了一季，默契已經好很多，現在的重點更多是在「達成共識」上，「我現在比剛來的時候更了解字母哥的比賽風格，我也更熟悉教練了……這次我們不需要再經歷那個過程了。」

談到來到密爾瓦基的第2季，里拉德說，「我今年感覺好多了……這一年真的輕鬆很多，我覺得進入這個賽季感覺好多了。」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、里拉德。（圖／路透）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

公鹿在東區的競爭對手今夏幾乎都補強了陣容，公鹿則未進行任何值得關注的交易，主帥瑞佛斯(Doc Rivers)指出團隊化學效應的重要性，陣中雙巨頭卻整個夏天都未一起訓練，還有其他幾位新援如普林斯(Taurean Prince)、小崔特(Gary Trent Jr.)和萊特(Delon Wright)需要融入團隊，密爾瓦基的狀況引起擔憂。

洛城記者歐文(Anthony F. Irwin)聽到「字母哥」的發言後，語出驚人地表示，「我今年最瘋狂的預測是，里拉德不會在密爾瓦基結束這個賽季。」言下之意就是小李可能季中就離隊。

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波里拉德

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