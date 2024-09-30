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球王辛納禁藥風波延燒！WADA要求禁賽　小蠻牛送暖：懂他的煎熬

▲▼西班牙小蠻牛艾卡拉茲、義大利球王辛納。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙小蠻牛艾卡拉茲、義大利球王辛納。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

23歲的義大利球王辛納(Jannik Sinner)今年雖囊括2座大滿貫冠軍，卻深陷禁藥風波，最近世界反禁藥組織(WADA)向體育仲裁法庭(CAS)提出上訴，要求對辛納禁賽1到2年，對此辛納的律師直言WADA此舉完全沒必要。「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)則向辛納送暖，「我肯定能理解他的處境，我感同身受。」

辛納正在北京參加ATP500等級中國網球公開賽，原以為已經告一段落的禁藥風波卻再次延燒，世界反禁藥組織日前向體育仲裁法庭提出上訴，WADA不認同國際網球公正調查組織認定季初兩次禁藥檢測呈陽性的辛納「並無過失」，要求「禁賽1到2年」。

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辛納的律師傑米(Jamie Singer)回應，沒有人指控辛納利用合成類固醇Clostebol來提升表現，世界反禁藥組織的上訴「雖合理的但不必要」，「他們認為辛納應該對其團隊的行為負責，因此要求對他進行懲罰。

▲▼義大利球王辛納加入小蠻牛艾卡拉茲的行列，成為第2位在美網封王的00世代男單選手。（圖／翻攝自X／US Open Tennis）

▲義大利球王辛納加入艾卡拉茲的行列，成為第2位在美網封王的00世代男單選手。（圖／翻攝自X／US Open Tennis）

根據辛納的說法，是他的物理治療師使用了含有Clostebol的噴霧替他治療傷口並為他按摩，才導致這種禁藥成份進入自己的體內。

律師傑米透露，他們正在等待世界反禁藥組織上訴的所有細節，體育仲裁法庭將決定聽證會日期，「我們希望能在幾個月內結束。」

看著辛納深受禁藥風波纏身，與他「平分」今年4大滿貫賽冠軍的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)表達同情，「我知道這是一個非常困難的時刻。對他來說很艱難，我知道大家都在談論這件事，新聞也在談論這件事。」

▲▼23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

「可能就像他之前在紐約說的那樣，人們開始以不同的方式看待他。我不知道這會怎樣，但我肯定能理解他的處境，我感同身受。」艾卡拉茲說，考慮到辛納現在經歷的一切，他在比賽中的表現很不可思議，「他能夠在踏上球場時，把所有事情拋諸腦後、打出好球，這真是令人難以置信。」

我希望這件事，這段時期能夠很快過去，他能夠專注於他所熱愛的事，那就是打網球，努力繼續前進。」艾卡拉茲表示，「我只能說，我希望在接下來的幾個月裡，他有親人和朋友陪伴，不會感到難受。」

關鍵字： 網球辛納小蠻牛艾卡拉茲西班牙禁藥

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