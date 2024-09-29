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陳子豪雙響助兄弟封王　受張志豪長打激勵：很開心有掌握到

記者楊舒帆／桃園報導

中信兄弟下半季在桃園客場封王戰，陳子豪演出雙響砲，他坦言是受到張志豪長打的激勵，也提到總教練平野惠一期望他在打擊方面為球隊做出貢獻。

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

尤其是第二支在球隊被追平後的關鍵時刻所轟出，張志豪擊出勝利打點安打後，增添保險分。他表示，「很開心今天自己都有掌握到。打的時候還好，志豪敲出長打，那時候就想說因為我們被追平了，就想要幫球隊再努力一點。」

談到本季的表現，陳子豪坦言中間因傷勢影響而陷入低潮。「我覺得很可惜，因為打好的時候就是會怕受傷。球員休息一段時間的話，可能手感會比較難恢復。今年有遇到這個狀況，自己也蠻心情低落的，但和哥（陳江和）也很認真地在幫我調整，才慢慢地又打起來。」

陳子豪特別提到總教練平野惠一對他的指導和鼓勵，「教練告訴我，希望我可以盡快調整回來，因為他覺得我在守備上可能沒辦法贏過蠻多學弟。希望在打擊方面可以讓學弟感受到，自己不是因為低潮而打不好，而是投手太強而表現不佳。」

陳子豪今年5月曾到二軍調整，7月又受傷勢困擾，總教練平野惠一說，「一直相信子豪會是最後、最關鍵的時刻很重要的球員，所以刻意讓他到二軍比賽找手感，也有找他面談。賦予他責任感，看到他最後調整回來也替他開心。」

關鍵的封王戰前，張志豪與王威晨都談到「放手一搏」的心態。陳子豪表示，「就是類似放手一搏的感覺，享受比賽沒有壓力。這種感覺就像我們輕鬆一點，然後放手去打的感覺。」

關鍵字： 棒球中信兄弟陳子豪張志豪桃園影音

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