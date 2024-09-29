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大谷翔平單場雙安打擊率升至3成1　挑戰國聯打擊三冠王

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天（29日）在客場先發出賽，對陣科羅拉多洛磯隊，本場擔綱先發指定打擊，排第一棒。賽前累積54轟、130分打點，首打席就掌握對手失投球擊出右外野安打，第六局滿球數情況再度敲安，個人打擊率上升到3成10，大谷有望挑戰拿下國家聯盟「打擊率、打點、全壘打」三冠王。

大谷翔平已打出54支全壘打和130分打點，全壘打與排行第二的勇士強打歐祖納（Marcell Ozuna）的39轟有15支的差距，打點則與第二名釀酒人亞當斯（Willy Adames）112分打點也有18分差距，大谷幾乎確定獲得國聯雙冠王頭銜。

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▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

大谷近期打擊手感火燙最近三場比賽中他18打數11安打，打擊率升到3成10，排名國家聯盟第二，與國聯打擊率3成14排名第一的艾瓦雷茲（Luis Arraez）剩下些微差距。

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）分析了大谷的打擊狀況，「當大谷能夠將球打向左外野，當大谷的揮棒不再只是上揮，而是用平打的方式，顯然是有努力。」羅伯斯稱大谷是聰明的選手，對於身體和控制很有水準，而且不會過度訓練。

今日大谷單場繳出雙安好成績，單季196支安打，若能在明天比賽中打出4支安打，將是自2010年的鈴木一朗後，再度有人達成單季200安打的紀錄。

關鍵字： MLB大谷翔平

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