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潘威倫情緒沒忍住還是哭了　望18號背號不負「草總」期望

▲潘威倫引退，與謝長亨合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘威倫引退，與謝長亨合影。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫28日在台北大巨蛋迎來職業生涯的最後一役。潘威倫賽後記者會，回顧這場賽事的關鍵時刻，並也分享他的心路歷程與對球迷、家人的深厚情感。在感言致詞時，不斷提及自己的18號，他說，這個背號是當初從「草總」謝長亨承接，如今卸下球員身份，希望沒有讓草總失望。

潘威倫賽後記者會問答如下

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6局關鍵對話：總教練讓我繼續投

潘威倫在6局中，總教練林岳平曾上場與他進行對話。潘威倫透露，「一開始接到的訊息是投完6局上面對一個打者就下來，總教練上來有詢問我的狀況，本來設定是面對一個打者後結束，但後來決定繼續投。」

台鋼雄鷹全隊穿18號球衣致敬　感言深刻

賽後，台鋼雄鷹全隊穿上了象徵潘威倫的18號球衣，潘威倫特別在致詞時感謝對手，直言看到他們全部穿上18號，真的很震撼。他透露，這段話是比賽結束後，和家人討論過才寫出的感言，「很謝謝他們，讓我非常感動。」

回顧22年的辛苦與挑戰

回顧22年的職業生涯，潘威倫感慨地表示，「每一段走到今天的路程都滿辛苦的。無論是面對球季的漫長，還是國際賽的挑戰，每個階段都要付出很多努力。這些年來，我感謝許多支持和幫助我調整的幕後英雄，沒有他們的付出，這一切不會那麼順利。」

明天回到台南說再見

對於29日即將回到台南進行最後一場告別賽，潘威倫也充滿期待，他指出，台南作為職業生涯的起點，感覺很不一樣，「畢竟這是一開始進職業一個地方，有許多回憶與比賽，會有不同感謝。」

潘威倫提到，能夠在大巨蛋進行最後一場比賽，也是自己和許多球迷、球員夢寐以求的時刻，站上球場的瞬間，真的「滿開心、滿幸福」。

繞場告別淚灑大巨蛋　球迷如家人般支持

賽後潘威倫繞場與球迷告別，情緒難以自抑，眼淚潸然而下。林岳平賽前曾篤定表示，相信潘威倫不會哭，沒想到在繞場與球迷告別時，眼淚奪眶而出。

潘威倫回應，「球迷朋友就像家人一樣，無論我處於低潮，球迷總是默默支持，這是我最大的動力來源。繞場時想到這些年來球迷的支持，情緒真的控制不住。」

彭政閔、林智勝驚喜現身　感謝昔日隊友與教練

潘威倫特別提到，看到中華隊昔日的隊友與教練現身，讓他感動不已。「看到一些前輩和中華隊教練到場，讓我回憶起一起集訓、奮戰的歷程，非常感謝他們的支持。」

18號背號的傳承

最後，潘威倫談到象徵他的18號背號，這是從草總謝長亨手中傳承過來的，「是責任也是壓力，希望沒有讓草總失望。」

▲統一獅潘威倫大巨蛋引退活動，與中華隊隊友合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫大巨蛋引退活動，與中華隊隊友合影，以下同。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘威倫大巨蛋引退活動，與中華隊隊友高志綱合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫大巨蛋引退，與球迷告別激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫大巨蛋引退，與球迷告別激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 棒球統一獅潘威倫嘟嘟退役

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