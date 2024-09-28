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亞錦賽睡一起夜聊到早上　陽建福與潘威倫相知20年：他像神一樣

▲統一獅潘威倫引退賽，高志綱、陽建福場邊閒聊爆卦嘟嘟趣事。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫引退賽，高志綱、陽建福場邊閒聊爆卦嘟嘟趣事。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

「很久沒看到他了？」當被問及是否久未見潘威倫，陽建福笑著說，「我每天看Line都會看到他照片啊，幾乎每週都會傳訊息。」雖然現居上海擔任成棒隊教練，但為了參加好友潘威倫的引退賽，陽建福義不容辭地趕回台灣。

回憶2003年亞錦賽，陽建福特別提到那時與潘威倫是室友，兩人曾一夜暢聊棒球與夢想，直到天明。「我們睡一起啊，因為他話不多，是我先開口的，結果從晚上聊到早上五點，聊的都是棒球，也聊了以後。」陽建福回憶起那段時光，笑著表示這段夜聊成為兩人友情的起點，「我們真的都沒有看手機，真的是看到手機自己也嚇一跳，兩個大男人聊那麼久，我也覺得很神奇。」

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談及潘威倫的輝煌歲月，陽建福對2007到2008年間潘威倫的跨季二十一連勝印象深刻，直言，「他那時就像一個神，沒有人能打敗他。真的贏不了他，那是他最輝煌的時刻。」他感嘆自己未能達到那樣的高度，並強調潘威倫的成功源自於天時地利人和，也有著自己的努力。

兩人的情誼深厚，不僅是在亞錦賽建立，後來也一起參加奧運和亞運，並常常互相鼓勵。陽建福說，這次回來，並沒有跟他說，「沒有和他聊過引退的事，怕影響他的心情。所以我就默默回來，之前只有傳訊息鼓勵他說加油，然後最近比賽投得不錯，我也都有在看這樣子，告訴他不要放棄，因為當球員滿累的，比當教練還累，要照顧好自己的身體。。」

如今，陽建福身在上海教球，但他坦言無時無刻都想回到台灣。「上海還可以，但總覺得家鄉的味道比較親切，會很想家。」他希望有朝一日能回台灣，繼續從事棒球教練的工作。

在大巨蛋見證潘威倫引退，陽建福直呼20年就這樣過去了，好像一場夢，「就像大巨蛋一樣，我覺得我很像來日本。這是我是第一次來這個大巨蛋。現在環境真的是太好了，我覺得現在的球員都滿幸福的，也希望後輩可以珍惜這個舞台。」

對於潘威倫今日的引退賽，陽建福滿懷祝福：「我希望他今天可以順利拿下150勝，大家一起為他集氣！」

關鍵字： 棒球引退賽潘威倫陽建福友情

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