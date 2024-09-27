運動雲

>

F1亞洲第一賽車手角田裕毅明在台震撼首秀　希望不會開罰單

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

記者歐建智／綜合報導

2024亞洲唯一、台灣第一的Red Bull Showrun Taichung賽車展演將於28日在台中登場，在F1賽事排名亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府，角田裕毅喝到珍奶，勾起他國、高中時代的回憶。

台中市長盧秀燕款待角田裕毅，她表示，過去類似賽事都是從電視上或從媒體上，甚至必須遠渡重洋到國外去看，也不見得有機會近距離觀賞，此次機會千載難逢，且以台中知名的美食珍珠奶茶、香香雞、長崎蛋糕款待籌備團隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

即將上場的F1賽車RB8已經抵達台中，在市府後的車庫緊鑼密鼓地籌備，賽車點火發出的引擎聲已經讓台中市民興奮不已，聚集在車庫外圍觀，親身感受賽車的魅力，她也被刺激的引擎音浪圈粉。

盧秀燕據悉Yuki除夢想成爲全世界頂尖賽車手，第二個夢想就是開餐廳。她表示，非常歡迎Yuki在台中開餐廳，她一定會成爲第一位顧客；期盼不僅透過國際賽車展演，帶領台中走向國際性舞台，同時還要把台中美好的風景、經濟、農業及美食讓全世界看見。

角田裕毅Yuki Tsunoda表示，6年前珍珠奶茶進入日本時，他們就爲之瘋狂，只要下課就一定會去買來喝；今日喝到珍奶，彷彿又勾起他國、高中時代的回憶，而現場陣陣炸雞香味也讓他魂不守舍。

長崎蛋糕則是角田裕毅父親很喜歡的甜點，台日都有長崎蛋糕，代表雙方不僅在各方面都非常友好，在飲食上也高度關聯。他也笑說，參觀展演場地時有看見測速照相器，希望明天表演時，市府不會開他罰單。

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

運動局表示，9月27日起至9月 29日在府前廣場辦理官方市集，現場展售專屬周邊商品與眾多美味餐飲小吃，並設有賽車體驗區，供民眾近距離接觸最酷的F1一級方程式賽車。

9月28日當天更舉辦Showrun Party，提供1300吋戶外大螢幕轉播賽車展演秀，讓市民朋友可以穿著限定賽車潮服一邊享受美食、一邊觀賞刺激的世界一級賽車飆速展演，歡迎市民一起前來同歡。

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

關鍵字： 賽車

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平旅美7年首嚐奪冠滋味　真美子夫人登場「美貌爆發」

大谷翔平旅美7年首嚐奪冠滋味　真美子夫人登場「美貌爆發」

大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

大谷翔平56盜平紀錄　近70場取得40盜僅出局兩次

大谷翔平56盜平紀錄　近70場取得40盜僅出局兩次

大谷翔平50轟破紀錄球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

大谷翔平50轟破紀錄球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

天使連輸「最弱」白襪　球迷感嘆：原來大谷一人扛這樣的球隊

天使連輸「最弱」白襪　球迷感嘆：原來大谷一人扛這樣的球隊

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

阿巴西、游艾喆及曾祥鈞3台將　感受日本職籃震撼教育

阿巴西、游艾喆及曾祥鈞3台將　感受日本職籃震撼教育

沒有大谷翔平　天使隊吞下單季96敗刷新隊史紀錄

沒有大谷翔平　天使隊吞下單季96敗刷新隊史紀錄

周思齊頒MVP　曾頌恩還原引退戰未說的話：學長，我答應的事做到了

周思齊頒MVP　曾頌恩還原引退戰未說的話：學長，我答應的事做到了

丹妃各種比愛心連擊＞＜❤️　荷律跟著做變可愛表情包

熱門新聞

大谷翔平旅美7年首嚐奪冠滋味　真美子夫人登場「美貌爆發」

大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

大谷翔平56盜平紀錄　近70場取得40盜僅出局兩次

大谷翔平50轟破紀錄球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

天使連輸「最弱」白襪　球迷感嘆：原來大谷一人扛這樣的球隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷首嚐奪冠滋味　夫人登場美貌爆發

2大谷入400壘打俱樂部！道奇分區稱霸

3近70場取得40盜僅出局兩次

4大谷50轟球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

5打擊區線畫歪　古久保：沒人發現？

最新新聞

1林昀儒中國大滿貫賽16強恐再碰林詩棟

2角田裕毅在台首秀　希望不會開罰單

3潘威倫引退賽　台鋼雄鷹穿18號球衣致敬

4陳偉殷在60人名單　有意打12強

5陳偉殷表態！　願打世界12強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

戰樂天桃猿「天變」避敗　林岳平：看左外野有雨勢

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

連續3年單季至少10勝　鋼龍：今年晚了一點

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

古林睿煬4局退場本季最短　林岳平：避免狀態下滑登板

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366