F1亞洲第一賽車手角田裕毅明在台震撼首秀　希望不會開罰單

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

記者歐建智／綜合報導

2024亞洲唯一、台灣第一的Red Bull Showrun Taichung賽車展演將於28日在台中登場，在F1賽事排名亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府，角田裕毅喝到珍奶，勾起他國、高中時代的回憶。

台中市長盧秀燕款待角田裕毅，她表示，過去類似賽事都是從電視上或從媒體上，甚至必須遠渡重洋到國外去看，也不見得有機會近距離觀賞，此次機會千載難逢，且以台中知名的美食珍珠奶茶、香香雞、長崎蛋糕款待籌備團隊。

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▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

即將上場的F1賽車RB8已經抵達台中，在市府後的車庫緊鑼密鼓地籌備，賽車點火發出的引擎聲已經讓台中市民興奮不已，聚集在車庫外圍觀，親身感受賽車的魅力，她也被刺激的引擎音浪圈粉。

盧秀燕據悉Yuki除夢想成爲全世界頂尖賽車手，第二個夢想就是開餐廳。她表示，非常歡迎Yuki在台中開餐廳，她一定會成爲第一位顧客；期盼不僅透過國際賽車展演，帶領台中走向國際性舞台，同時還要把台中美好的風景、經濟、農業及美食讓全世界看見。

角田裕毅Yuki Tsunoda表示，6年前珍珠奶茶進入日本時，他們就爲之瘋狂，只要下課就一定會去買來喝；今日喝到珍奶，彷彿又勾起他國、高中時代的回憶，而現場陣陣炸雞香味也讓他魂不守舍。

長崎蛋糕則是角田裕毅父親很喜歡的甜點，台日都有長崎蛋糕，代表雙方不僅在各方面都非常友好，在飲食上也高度關聯。他也笑說，參觀展演場地時有看見測速照相器，希望明天表演時，市府不會開他罰單。

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）

運動局表示，9月27日起至9月 29日在府前廣場辦理官方市集，現場展售專屬周邊商品與眾多美味餐飲小吃，並設有賽車體驗區，供民眾近距離接觸最酷的F1一級方程式賽車。

9月28日當天更舉辦Showrun Party，提供1300吋戶外大螢幕轉播賽車展演秀，讓市民朋友可以穿著限定賽車潮服一邊享受美食、一邊觀賞刺激的世界一級賽車飆速展演，歡迎市民一起前來同歡。

▲亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda抵台拜會台中市府 。（圖／「臺中市運動局提供）