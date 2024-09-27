林昀儒中國大滿貫賽16強恐再碰林詩棟　簡彤娟首輪對61歲桌球阿嬤

The draw is set Catch these stars contend for glory in the Main Draw, starting from 29 Sep #ChinaSmash #ExperienceAGrandNewLegacy #TableTennis pic.twitter.com/yVbTAEek51 — World Table Tennis (@WTTGlobal) September 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

2024年WTT中國大滿貫賽籤表今(27)日出爐，台灣桌球一哥林昀儒位於上半區，首輪對手是世界第24的瑞典好手卡爾柏格(Anton Kallberg)，小林同學在前一站澳門冠軍賽僅花23分鐘就橫掃對方，不過16強賽恐再次遭遇竄升世界第7的中國新星林詩棟。

中國大滿貫賽昨(26)日展開資格賽，正賽將在29日開打，今日籤表已經出爐，單打為64籤，世界排名第10的台灣一哥林昀儒首輪要對上瑞典好手卡爾柏格，包含澳門冠軍賽16強以3比0過關，小林同學已經取得對戰4連勝。若順利晉級，32強則要碰上「非洲天王」阿魯納(Quadri Aruna)與從資格賽脫穎而出之選手的勝方。

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▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

林昀儒前2輪賽事應該沒有太大挑戰，但16強賽恐再次碰上竄升世界第7的中國19歲新星林詩棟，兩人在澳門冠軍賽8強對決時，小林同學因接發球失誤率偏高，加上球路遭對方預判，以0比3落敗，吞下對戰2連敗。

▲「柚子同學」高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

被WTT點名為3大崛起新星之一的「柚子同學」高承睿，目前世界排名來到生涯新高的第23，中國大滿貫賽首戰對手是世界第29的法國名將高齊(Simon Gauzy)，兩人曾在今年釜山世界團體錦標賽碰頭，當時「柚子同學」0比3落敗，此次要力求復仇。

世界第51的21歲小將馮翊新首輪對手為從資格賽晉級的選手，若順利過關，次輪就要強碰世界第8的中國強敵林高遠。

▲台灣一姐鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

女單部分，世界第10的台灣一姐鄭怡靜首輪交手世界第35的澳洲一姐劉楊子。最近排名狂升到第34的40歲「女單長青樹」黃怡樺，首戰對手則是世界第65的西班牙選手蕭遙茜。

▲22歲新星簡彤娟。（圖／路透）

22歲新星簡彤娟首輪對決61歲「桌球阿嬤」倪夏蓮，37歲才首次代表盧森堡參加奧運的倪夏蓮，生涯6度征戰五環殿堂；陳思羽則要面對埃及16歲天才少女高達(Hana Goda)。

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）