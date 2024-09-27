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葉宏蔚改搭詹又蓁闖澳門賽混雙4強　邱品蒨明拚女單決賽門票

▲台北羽球公開賽，李佳馨、葉宏蔚。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲葉宏蔚（前）巴黎奧運後暫時與李佳馨拆夥。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣最強混雙組合葉宏蔚、李佳馨在巴黎奧運後暫時拆夥，兩人僅在台北公開賽合體挺進4強，無奈李佳馨扭傷左腳踝退賽。葉宏蔚本周繼續搭檔學妹詹又蓁，今(27)日在超級300系列澳門公開賽8強直落2擊敗世界第14中國強敵張馳、程星，這是兩人合拍3站以來首度闖入4強。

葉宏蔚、李佳馨是我國睽違12年首個登上奧運殿堂的羽球混雙組合，兩人目前名列世界第12。在巴黎奧運止步小組賽後，這對「姊弟配」暫時拆夥，僅在台北賽合體出賽，當時他們打進4強，但李佳馨準決賽開賽就扭到左腳踝，最終兩人只能提前退賽。

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▲「最強混雙」葉宏蔚、李佳馨因傷退賽，台北羽4強作收。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲李佳馨在台北賽扭傷退賽。（圖／台北羽球公開賽提供）

葉宏蔚本周再次攜手學妹詹又蓁出戰澳門公開賽，兩人在日本公開賽、南韓公開賽就搭配過，並在南韓賽挺進8強，這次他們的表現更上一層樓，首輪收到「退賽禮」，昨(26)日力退另一個台灣組合邱相榤、李芷蓁，順利晉級8強，今日碰上世界第14的中國組合張馳、程星。

葉詹配首局一度陷入6比12的劣勢，但他們在後半段急起直追，先逼近到16比18，接著反以20比18取得2個局點，雖然都遭對手化解，他們仍頂住壓力，以23比21收下首局，次局又從拉鋸戰中脫穎而出，在18平後連下3分，以21比18、直落2搶下4強門票，創下兩人合作以來的最佳成績。

▲邱品蒨挺進南韓公開賽女單8強行列（圖／取自台電女子羽球隊FB）

▲邱品蒨挺進澳門賽女單4強。（圖／取自台電女子羽球隊FB）

葉宏蔚、詹又蓁明(28)日將與中國第5種子郭新娃、陳芳卉爭搶決賽門票。另外，曾在台北賽闖進女單4強的台電好手邱品蒨，本周世界排名來到個人新高第38，她今日8強賽以21比18、21比12輕鬆擊敗日本女將郡司莉子，明日4強賽將交手中國第6種子高昉潔，力拚締造個人最佳成績。

關鍵字： BWF澳門公開賽羽球葉宏蔚邱品蒨

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