首次大聯盟噴香檳滋味　大谷翔平好幸福：想要多幾次

How we feeling, Shohei? ???? pic.twitter.com/gRt8jo4rpa — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 27, 2024

記者歐建智／綜合報導

道奇隊今天擊敗教士隊奪得國家聯盟西區冠軍，日籍球星大谷翔平首次在大聯盟封王噴香檳的滋味，他說，「一直都很想參與這種慶祝。今天終於能參加了，感到非常幸福。」而被香檳噴到眼睛的感覺呢？大谷笑著說，「有點痛。」

▲道奇隊大谷翔平噴香檳 。（圖／翻攝自道奇隊推特）

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大谷翔平在2018年加盟大聯盟天使隊，一直渴望可以打進季後賽，但一直到2023年結束都無法達成願望，今年轉隊到道奇，終於在大聯盟第7年打進季後賽，甚至奪得分區冠軍，賽後開心享受噴香檳的感覺。

第一次在大聯盟噴香檳，大谷翔平表示，「一直都很想參與這種慶祝。今天終於能參加了，感到非常幸福。」有了第一次，大谷翔平還想再參與更多次，他說，「太棒了。我還會努力，能多參加幾次。」

大谷沒有戴護目鏡，慶祝開始時，大谷翔平成為被隊友噴香檳攻擊的目標，香檳進入他的眼睛，他笑著說，「有點痛，但不會影響到之後的比賽……呵呵。」

「我真的很高興，」大谷翔平說，「今天來到球場真的很想要確定分區冠軍資格，我很高興我們今天做到了。這個系列賽對我來說非常特別。這是今年讓我印象深刻的事情之一。顯然，能夠確定拿到分區冠軍是我來到這裡（道奇隊）的主因。」

大谷翔平表示，全隊表現都非常出色，這是一場精彩的比賽，球隊還會繼續努力，最近比賽差距很小，每場都是緊湊的比賽，接下來還有比賽要打，所以不能放鬆，會全力以赴。

▲道奇隊大谷翔平噴香檳 。（圖／達志影像／美聯社）