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快訊／大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

記者王真魚／綜合報導

道奇隊27日續戰教士，大谷翔平在7局攻下關鍵安打，幫助球隊逆轉戰局，8局再敲安打，成為自2001年以來首位加入400壘打俱樂部的球員！道奇終場7比2勝出，連3年贏得分區冠軍。

大谷翔平今天先發一棒指定打擊，前2打席都擊出滾地球，6局敲出本場首安，不過球隊未能延續攻勢。

7局下，史密斯（Will Smith）擊出2分砲，一棒追平比數。大谷翔平在板凳席看著隊友把球扛出大牆，興奮地衝到最前排，大聲歡呼、做出握拳慶祝的動作，與身邊隊友開心擊掌。原本沉寂的主場看台也因這一擊而沸騰起來。

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大谷翔平隨後也延續攻勢，一二壘有人時適時敲安，成功逆轉戰局，幫助道奇以3比2超前。下一棒貝茲（Mookie Betts）追加安打，帶回2分打點，助隊單局灌進5分。

根據外媒指出，大谷翔平最近11次得分圈打席中有10支安打，狀況十分火燙。

不過道奇這個半局也傳出傷兵，另一強打弗里曼（Freddie Freeman）擊出滾地球後，在跑壘時不慎扭到右腳，隨即被換下場。

8局下，道奇繼續補刀，帕黑斯（Andy Pages）擊出2分砲，率隊比數擴大至7比2，大谷翔平再敲安，此役累積3安，也正式加入邦茲（Barry Bonds）、索沙（Sammy Sosa）等傳奇打者在列的「單季400壘打數」俱樂部，成為史上第19人。

道奇這場比賽順利獲勝，連3年獲得分區冠軍，近12年第11次分區稱霸。這也是大谷加入大聯盟7年以來首次經歷的爭冠賽事，顯得格外專注。

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊400壘打俱樂部美國職棒棒球

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