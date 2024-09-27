天使連輸「最弱」白襪　球迷感嘆：原來大谷一人扛這樣的球隊

▲洛杉磯天使隊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平上季效力的洛杉磯天使隊，在26日（台灣時間27日）對芝加哥白襪的比賽中落敗，吞下本季第96場敗仗，創下隊史最差紀錄。網路上出現許多關於大谷離隊後留下空缺的評論，如「即使有大谷時球隊就已經很弱了，沒有大谷後情況變得更糟」、「他的存在果然很重要」等。

天使在美聯西區墊底，除了失去大谷翔平外，主力打者外野手楚奧特（Mike Trou）也因左膝受傷於4月底缺陣，導致球隊整季陷入苦戰。

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根據外媒報導，天使戰績創下隊史新低。此前，球隊在1968年和1980年的95敗紀錄已經保持44年之久，如今被打破，寫下更加不堪的一頁。更令人唏噓的是，天使竟連續三戰不敵中區墊底的芝加哥白襪。白襪隊今年已經吞下120敗，追平現代棒球史上單季最多敗場紀錄，被公認為本賽季「最弱」球隊。

對此，X（前推特）上出現諸如「原來大谷一個人扛著這樣的球隊！真讓人不寒而慄」、「大谷離開後，任何球隊都會變得一無是處」、「像大谷這種級別的選手，一個人就能提升整個球隊的水平，就像在日本火腿時那樣」等評論。

還有不少評論提到大谷選擇轉隊到「常勝軍」道奇隊的決定，「他在球隊待了5年才轉隊，這無疑證明這是一支『無法獲勝的球隊』...大谷選手的判斷是正確的」、「在天使隊時，這個時候我們只能看到沮喪的大谷，但現在他看起來充滿活力，這是最棒的賽季