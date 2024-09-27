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飆風玫瑰連3季重傷再奮起　合作9季恩師大讚「逆境中的強者」

記者游郁香／綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)曾有機會成為史上最佳球員之一，卻飽受膝傷摧殘，但他仍在2018年萬聖節那天飆出生涯新高的50分，那一晚他流下的眼淚，至今仍感動無數人。在他宣布退休後，執教他9季的現任尼克主帥席波杜(Tom Thibodeau)大讚，「衡量一個人的真正標準是他如何應對逆境——沒有人做得比他更好。

現年66歲的席波杜分別在公牛、灰狼和尼克，3支不同球隊與羅斯合作，兩人共事長達9年。儘管「飆風玫瑰」在紐約的最後一季遭到恩師冷凍，2022-23賽季場均上場時間銳減到12.5分鐘，季後賽更跌出輪替陣容，但他完全沒有怪罪對方。

席波杜和羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

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▲羅斯與席波杜共事過9年。（圖／達志影像／美聯社）

羅斯今年初接受《紐約郵報》訪問時強調，「即使他們(尼克)說要走不同的方向，我也不能因此對席波杜生氣。」

在羅斯昨(26)日宣布結束16年NBA生涯後，席波杜發表了聲明表達祝福，「祝賀Derrick擁有一個名人堂等級的職業生涯。他不僅是一位出色的球員，這一點我從他對手的眼中就能看出來，他更是一個好的人、隊友、丈夫和父親。」

席波杜說，「衡量一個人的真正標準是他如何應對逆境——沒有人做得比他更好。經歷了所有的一切——從在家鄉城市比賽的壓力，到成為最年輕的NBA年度MVP，再到連續3個賽季的傷病，他始終屹立不倒，從不退縮，總是重新站起來。」

「看著他成長並不斷前進，真是令人鼓舞。他是並且將永遠是一個非常特別的人。」席波杜表示，「我會珍惜我們共同擁有的許多美好回憶，並期待他未來的新篇章。我知道那將會是偉大的，我祝福他在退休後一切順利。」

▲灰狼席波杜、羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲席波杜發聲明祝福愛徒羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA飆風玫瑰羅斯席波杜公牛灰狼尼克

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