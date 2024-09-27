沒有大谷翔平　天使隊吞下單季96敗刷新隊史紀錄

▲洛杉磯天使隊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯天使隊今年沒了大谷翔平之後戰績滑落！今天（台北時間27日）對戰白襪隊以0比7落敗，3連戰慘遭橫掃，白襪躲過締造單季121敗的紀錄，天使反而吞下96敗刷新隊史單季最多敗的紀錄。

白襪隊目前120敗，再1敗就是單季最多121敗，今天在5局下1出局滿壘時，連續4支安打攻進6分，2出局後再安打打進單局第7分，最後就以7比0獲勝，拿下3連勝，拒絕締造121敗。

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但是天使隊在主場遭到3連敗橫掃，創下了隊史最差的96敗紀錄。之後單季最多敗紀錄是1968年和1980年的95敗。這個週末天使必須在對游騎兵的三場比賽中贏下兩場，才能避免自1961年球隊成立以來首次勝率低於0.400。

儘管如此，天使隊總教練華盛頓（Ron Washington）表示，他仍然看到年輕球員的許多積極進展，這讓他對天使隊的未來保持樂觀。

「我看到了積極的一面，」華盛頓說。「當然，我們知道我們輸了那麼多場比賽。沒有人喜歡這樣。我當然也不喜歡。但這是我們的紀錄。但我想當我們回顧這段歷史時，我不想說是因為輸了這麼多比賽，但我們確實讓年輕球員上場，他們在學習。」

天使隊捕手奧佩（Logan O'Hoppe）表示，身為一名球員經歷這麼多失敗是非常痛苦的。「這真讓人作嘔，」他說。「進入春訓時我們期望事情會有所好轉，結果卻是這樣。我們是一個很好的團隊，但感覺不像是紀錄顯示的那樣。然而，紀錄就是紀錄。我想這裡沒有人對此感到滿意。」

「我們還能做什麼，除了保持樂觀？」奧佩表示，「這真的很令人沮喪。球迷們在週末出來，他們想看到我們贏。我們比任何人都更想贏。一整年的夜不能寐真的讓人厭煩，這非常令人沮喪。我知道我們必須經歷這一切，但這並不意味著我們中的任何人對此感到滿意。」

華盛頓表示，天使隊的許多困境都是由於關鍵老將受傷，讓年輕球員們度過了他們在大聯盟的第一個完整賽季，並獲得了寶貴的經驗，相信這將使天使隊明年成為競爭者。

「我們需要增加一些能幫助我們的球員，」華盛頓說。「我們必須確保我們能保持健康。那些我們期望成為領袖的球員，如果他們能夠保持健康，毫無疑問，我們會有競爭力。」