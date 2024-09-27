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籃球永遠是初戀！「飆風玫瑰」稱退休是感謝　詹皇：永遠不朽

記者游郁香／綜合報導

NBA史上最年輕的MVP「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)昨(26)日宣布結束16年職業生涯，他告訴名記者海恩斯(Chris Haynes)，籃球永遠是他的「初戀」，退休並不是向他所愛的比賽告別，而是一個「感謝」。曾是競爭對手，也短暫與他當過隊友的天王詹姆斯(LeBron James)特地發文致敬，「永遠不朽。」

羅斯2008年以選秀狀元之姿加盟公牛，比「天選之子」詹姆斯晚5年進入NBA，他贏得2011年度MVP獎項時年僅22歲，是史上最年輕的MVP，可惜他自2012年季後賽首輪對七六人G1撕裂前十字韌帶後就傷病不斷，在籃球最高殿堂堅持了16季，昨晚正式宣布退休。

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▲▼飆風玫瑰羅斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯生涯早期常被拿來與詹姆斯相比。（圖／達志影像／美聯社）

羅斯生涯早期常被拿來與詹姆斯相比，儘管他是一名控衛，身材沒有詹皇高大，但他的運動天賦出眾，能以類似的方式影響比賽。《Lakers Nation》直言，「如果不是傷病，誰知道他與詹姆斯的競爭會變得多激烈，這對所有籃球迷來說，都是可以理解的遺憾。」

曾將羅斯視為勁敵，也與他在2017-18賽季短暫於克里夫蘭當過隊友的詹姆斯，在「飆風玫瑰」宣布退役後，連發了好幾則限時動態致敬，「滿滿的愛與尊敬！向你致敬。 」並以「永遠不朽」來形容對方。

NBA名記者海恩斯也在X上分享，羅斯決定退出賽場後傳給他的一則感人訊息，「籃球曾經是，並且永遠是我的初戀。當我還是個少年時，我的目標是成為一名NBA球員，我實現了這個目標。這不是對我所愛的比賽的告別，而是一個感謝。」

▲羅斯坦言上季當詹姆斯助手很尷尬。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯與羅斯曾短暫當過1季隊友。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA羅斯飆風玫瑰詹姆斯詹皇湖人騎士

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