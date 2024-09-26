運動雲

>

王志煊挑戰史上第二本土30中繼　渴望征戰12強

▲▼中職王志煊。（圖／記者李毓康攝）

▲王志煊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿年輕投手王志煊今年表現亮眼，目前以29次中繼暫居中繼王寶座，有望成為史上第二位達成30中繼的本土投手。這位23歲的左投不僅有機會創造個人里程碑，也渴望征戰年底12強賽事。

去年6月首度登上一軍的王志煊，已經投出好表現，入圍最佳進步獎。今年面對首次完整球季，他坦言，目前例行賽接近尾聲，身體可能有點疲累，「但我會盡量去維持狀況，注意睡眠品質和飲食，避免吃太油膩的食物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王志煊表示，一軍生活與他原本的想像有所不同，「包括生理時鐘、體力上的調整，跟前兩年在二軍的感覺完全不一樣。面對不同的挑戰，我也在這個過程中慢慢獲得一些小成就。」

中職史上首位達成30中繼的本土投手正是曾經待過桃猿的陳禹勳（味全龍）。如今王志煊僅差1步達成30中繼里程碑，他說，「現在會覺得蠻驚訝的，一開始到現在走了滿長的路。對自己的表現還算滿意，當然可以再更好一點。」對於30中繼，不會去太強求，「最重要的是盡可能完成教練團給的任務，幫助球隊成績越來越好。」

王志煊回憶起，是在「突然變第一名」時才意識到自己有機會達成這個里程碑。他笑稱，「主要是瑞歐（味全龍）中間有一段時間跑去先發，剛好這個時間點，讓我有機會慢慢拉開一點小距離。」

去年在教練的建議下，王志煊改採4分之3側投。他坦言一開始有些排斥，但在接受教練團建議後投出好成績。「算是謝謝自己當初這個決定，那時有想如果不改的話，可能會被這個環境淘汰。也謝謝教練團的建議，願意給我機會嘗試轉變。」

今年的好表現，王志煊有望入選12強國家隊，他也充滿期待，「這也是一個小小成就。因為從小到大都沒有真的完全打這種國際賽，去年亞冠賽也不太算是。如果說正式國際賽的話，這將是第一次，希望有這個機會。」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

陳致遠稱「過去了」　主播批幹話：當今社會犯錯特別大聲

陳致遠稱「過去了」　主播批幹話：當今社會犯錯特別大聲

江少慶胸大肌撕裂罕見傷勢　本季提前報銷

江少慶胸大肌撕裂罕見傷勢　本季提前報銷

大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣

大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣

大谷翔平貢獻勝利打點、完成56盜　道奇4比3險勝教士

大谷翔平貢獻勝利打點、完成56盜　道奇4比3險勝教士

邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

王齊麟確定「不再打混雙」　麟榤配下一站11月韓國大師賽

王齊麟確定「不再打混雙」　麟榤配下一站11月韓國大師賽

快訊／PLG、TPBL雙職籃合作？　陳建州拋「季中錦標賽」想法

快訊／PLG、TPBL雙職籃合作？　陳建州拋「季中錦標賽」想法

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

熱門新聞

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

陳致遠稱「過去了」　主播批幹話：當今社會犯錯特別大聲

江少慶胸大肌撕裂罕見傷勢　本季提前報銷

大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣

大谷翔平貢獻勝利打點、完成56盜　道奇4比3險勝教士

邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役！

2主播批陳致遠講雞湯幹話！

3江少慶胸大肌撕裂罕見傷勢　本季報銷

4大谷50轟球拍賣　起標1600萬台幣

5大谷貢獻勝打　道奇4比3險勝教士

最新新聞

1王志煊30中繼M1　渴望征戰12強

2神威10-10!本季首位再追平張志豪紀錄

3林昱珉打秋聯好　胡金龍：強度高

4NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役！

5續約5年瘦5公斤　李家慷盼封鎖許訓

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

王念好首度MVP秀舞技跳到投降　笑言之前偷練被發現

戰樂天桃猿「天變」避敗　林岳平：看左外野有雨勢

古林睿煬4局退場本季最短　林岳平：避免狀態下滑登板

台鋼啦啦隊熱血跳《疾風街道》　女孩們「整齊起飛」驚豔球迷

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366