王志煊挑戰史上第二本土30中繼　渴望征戰12強

▲王志煊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿年輕投手王志煊今年表現亮眼，目前以29次中繼暫居中繼王寶座，有望成為史上第二位達成30中繼的本土投手。這位23歲的左投不僅有機會創造個人里程碑，也渴望征戰年底12強賽事。

去年6月首度登上一軍的王志煊，已經投出好表現，入圍最佳進步獎。今年面對首次完整球季，他坦言，目前例行賽接近尾聲，身體可能有點疲累，「但我會盡量去維持狀況，注意睡眠品質和飲食，避免吃太油膩的食物。」

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王志煊表示，一軍生活與他原本的想像有所不同，「包括生理時鐘、體力上的調整，跟前兩年在二軍的感覺完全不一樣。面對不同的挑戰，我也在這個過程中慢慢獲得一些小成就。」

中職史上首位達成30中繼的本土投手正是曾經待過桃猿的陳禹勳（味全龍）。如今王志煊僅差1步達成30中繼里程碑，他說，「現在會覺得蠻驚訝的，一開始到現在走了滿長的路。對自己的表現還算滿意，當然可以再更好一點。」對於30中繼，不會去太強求，「最重要的是盡可能完成教練團給的任務，幫助球隊成績越來越好。」

王志煊回憶起，是在「突然變第一名」時才意識到自己有機會達成這個里程碑。他笑稱，「主要是瑞歐（味全龍）中間有一段時間跑去先發，剛好這個時間點，讓我有機會慢慢拉開一點小距離。」

去年在教練的建議下，王志煊改採4分之3側投。他坦言一開始有些排斥，但在接受教練團建議後投出好成績。「算是謝謝自己當初這個決定，那時有想如果不改的話，可能會被這個環境淘汰。也謝謝教練團的建議，願意給我機會嘗試轉變。」

今年的好表現，王志煊有望入選12強國家隊，他也充滿期待，「這也是一個小小成就。因為從小到大都沒有真的完全打這種國際賽，去年亞冠賽也不太算是。如果說正式國際賽的話，這將是第一次，希望有這個機會。」