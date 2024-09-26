運動雲

>

邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

▲邱宗志與錢韋杉大兒子邱靖，目前196公分代表籃球名校南山高中出賽。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）

▲邱宗志與錢韋杉大兒子邱靖，目前196公分代表籃球名校南山高中出賽。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

前中華男籃國手邱宗志與女星錢韋杉的大兒子邱靖，目前身高不僅長到196公分，還在籃球及高爾夫球都展露天賦，日前邱靖不僅入選U18中華男籃培訓隊，目前也代表HBL傳統勁旅南山高中，在本屆登峰造極青年籃球邀請賽出賽效力。

2024登峰造極青年籃球邀請賽高中組賽事，目前持續在台北市立體育館熱戰，其中隸屬南山高中背號23號選手，就是女星錢韋杉與前籃球國手邱宗志的大兒子邱靖，而他的外公就是台灣籃壇已逝傳奇「鐵血教頭」錢一飛，舅舅則是職籃前台鋼獵鷹總經理錢韋成，可說一家人都與籃球密不可分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱靖過往曾拿下過高爾夫AJGA冠軍，日前也曾入選U18中華男籃培訓隊，雖然並未進入最終12人名單參與亞洲盃賽事，但目前邱靖仍加入HBL高中籃球聯賽傳統勁旅南山高中就讀，並隨隊參與此次登峰造極青年籃球邀請賽高中組賽事。

根據官方數據，目前邱靖身高已經來到196公分，遺傳了父母的高大外型及帥氣臉龐，在場上可說相當吸睛，預料也將是南山陣中一顆潛力鋒線新勢力。

▲邱宗志與錢韋杉大兒子邱靖，目前196公分代表籃球名校南山高中出賽。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）

▲邱靖。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）
 

關鍵字： 邱靖邱宗志錢韋杉U18中華男籃登峰造極青年籃球邀請賽南山HBL

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣

大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣

賈奈特狂讚17歲NBA狀元大熱門　「他有超級明星的潛力」

賈奈特狂讚17歲NBA狀元大熱門　「他有超級明星的潛力」

王齊麟確定「不再打混雙」　麟榤配下一站11月韓國大師賽

王齊麟確定「不再打混雙」　麟榤配下一站11月韓國大師賽

2024登峰造極青年組開戰！南山換帥首役就奪首勝

2024登峰造極青年組開戰！南山換帥首役就奪首勝

大谷翔平打擊前遭再見三殺　道奇教頭：機率低於1％的事發生了

大谷翔平打擊前遭再見三殺　道奇教頭：機率低於1％的事發生了

被周思齊點名「短今哏」　江坤宇：學長想緩和氣氛

被周思齊點名「短今哏」　江坤宇：學長想緩和氣氛

邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

大谷翔平第一次打大聯盟季後賽　官網：這不是他的錯

大谷翔平第一次打大聯盟季後賽　官網：這不是他的錯

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

熱門新聞

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣

賈奈特狂讚17歲NBA狀元大熱門　「他有超級明星的潛力」

王齊麟確定「不再打混雙」　麟榤配下一站11月韓國大師賽

2024登峰造極青年組開戰！南山換帥首役就奪首勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雲豹有接觸　羅斯加入台籃難度高

2職棒退步？大聯盟球探剖析兩大關鍵

3大谷50轟球拍賣　起標1600萬台幣

4賈奈特狂讚17歲NBA狀元大熱門

5王齊麟確定不再打混雙　下一站11月

最新新聞

1洋基左投柯提斯進15天傷兵名單

2金鶯羅德里奎茲本季報銷　季後賽不出賽

3大聯盟先修　林昱珉、潘文輝秋聯

4錢韋杉196公分兒　入U18中華男籃

5台灣總獎金最高亞巡賽　仰德錦標賽150選手

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

王念好首度MVP秀舞技跳到投降　笑言之前偷練被發現

戰樂天桃猿「天變」避敗　林岳平：看左外野有雨勢

古林睿煬4局退場本季最短　林岳平：避免狀態下滑登板

台鋼啦啦隊熱血跳《疾風街道》　女孩們「整齊起飛」驚豔球迷

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366