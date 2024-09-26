邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

▲邱宗志與錢韋杉大兒子邱靖，目前196公分代表籃球名校南山高中出賽。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

前中華男籃國手邱宗志與女星錢韋杉的大兒子邱靖，目前身高不僅長到196公分，還在籃球及高爾夫球都展露天賦，日前邱靖不僅入選U18中華男籃培訓隊，目前也代表HBL傳統勁旅南山高中，在本屆登峰造極青年籃球邀請賽出賽效力。

2024登峰造極青年籃球邀請賽高中組賽事，目前持續在台北市立體育館熱戰，其中隸屬南山高中背號23號選手，就是女星錢韋杉與前籃球國手邱宗志的大兒子邱靖，而他的外公就是台灣籃壇已逝傳奇「鐵血教頭」錢一飛，舅舅則是職籃前台鋼獵鷹總經理錢韋成，可說一家人都與籃球密不可分。

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邱靖過往曾拿下過高爾夫AJGA冠軍，日前也曾入選U18中華男籃培訓隊，雖然並未進入最終12人名單參與亞洲盃賽事，但目前邱靖仍加入HBL高中籃球聯賽傳統勁旅南山高中就讀，並隨隊參與此次登峰造極青年籃球邀請賽高中組賽事。

根據官方數據，目前邱靖身高已經來到196公分，遺傳了父母的高大外型及帥氣臉龐，在場上可說相當吸睛，預料也將是南山陣中一顆潛力鋒線新勢力。

▲邱靖。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）

